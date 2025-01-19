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Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

Олексій Тесля
19 січня 2025, 16:21
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Росіяни переправляють на човнах свої піхотні підрозділи, попередив Олесь Маляревич.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти намагаються закріпитися на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, міноборони РФ

Важливо:

  • Окупаційні війська РФ дійшли до річки Оскіл
  • Росіяни втрачають велику кількість живої сили

У Харківській області, на Куп'янському напрямку, російські окупаційні війська дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної - проводять інтенсивні дії, повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

"Росіяни втрачають велику кількість живої сили, вчепилися в правий берег і намагаються за нього втриматися. Піхотою рухаються до Дворічної", - зазначив він у коментарі 24 Каналу.

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Український офіцер уточнив, що росіяни переправляють на човнах свої піхотні підрозділи, закидаючи мотузки, але форсуванням річки це назвати не можна. Адже форсування - це налагодження понтонних переправ, перекидання техніки, контингенту забезпечення, тобто налагодження логістики, а болотиста місцевість не дає змоги ворогові здійснити повноцінну переправу техніки.

Росіяни 'вчепилися' в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ
/ Главред

"Човнами просочуються по 2 - 3 людини, але в основному вони гинуть", - зазначив Маляревич.

Він додав, що росіяни також активно використовують безпілотники для атак. Головне завдання українських військових - збити максимальну кількість ворожих дронів, щоб позбавити противника можливості керувати вогнем, тобто артилерією, КАБами та авіацією.

Маляревич також додав, що біля населеного пункту Липці, що на Харківщині, попри тиск росіян, українські військові тримають оборону.

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Раніше стало відомо про спроби РФ форсувати Оскол. Окупанти підходять впритул до позицій ЗСУ, після чого доводиться проводити зачистку, розповів майор ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворог прагне створити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Річ у тім, що ворог хоче здійснити звідти наступальну операцію і створити плацдарм на правобережжі.

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються форсувати річку Оскіл у Харківській області на надувних човнах. Усі спроби марні завдяки активній роботі аеророзвідки та пілотів дронів ЗСУ.

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Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

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Харківська область війна Росії та України Куп'янський напрямок річка Оскол
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