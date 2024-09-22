УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

Юрій Берендій
22 вересня 2024, 08:24оновлено 22 вересня, 09:56
829
Через антивоєнні протести Кремль боїться оголошувати нову хвилю мобілізації в Росії, адже це може дестабілізувати ситуацію в країні, зазначають аналітики.
Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію
Кремль не зміг повністю придушити локальні протести / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, скріншот із відео

Влада РФ остерігається оголошення нового етапу мобілізації через можливу негативну реакцію суспільства. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, організовані дружинами мобілізованих російських військових після оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

21 вересня російські опозиційні джерела повідомили, що група дружин мобілізованих солдатів протестувала перед штаб-квартирою Міністерства оборони РФ, вимагаючи зустрічі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.

відео дня

Однак, за даними опозиційного видання "Мобилизационные новости", провокатори зірвали протест, ображаючи жінок і намагаючись їх розігнати. Бєлоусов так і не зустрівся з протестувальницями, а видання припустило, що провокаторів могли надіслати представники Міністерства оборони для придушення акції.

"За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх президента Росії Володимира Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не планує оголошувати нову хвилю мобілізації найближчим часом або в середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що це може дестабілізувати його режим. Такі висновки наводить американський Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ продовжує тиснути на Путіна з вимогою оголосити мобілізацію через необхідність поповнення військ і компенсації втрат на фронті. За даними The Wall Street Journal, на початку 2024 року Міноборони вже пропонувало Путіну мобілізацію, але він відмовився від цього кроку перед своєю інавгурацією.

На рішення Путіна щодо мобілізації впливають три ключові фактори: уникнення соціальної напруги, нестача озброєння для нових військових підрозділів і дефіцит командних кадрів. За перше півріччя 2024 року кількість добровольців для контрактної служби в Росії суттєво зменшилася, зазначив директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Мобілізація в Росії
Реклама

Головне за день

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

09:58 Україна
Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

09:19 Україна
ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

08:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів 49032

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

України вже не буде : у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва 10653

"України вже не буде": у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва

Що таке чичері : мало хто знає точне значення 5730

Що таке "чичері": мало хто знає точне значення

Спочивай з миром : Валерій Залужний поділився траурною новиною - хто загинув 2370

"Спочивай з миром": Валерій Залужний поділився траурною новиною - хто загинув

Останні новини

09:59

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

09:58

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

09:37

Викликало землетруси до 3,5 бала: що зберігалось на підірваному складі у Торопці

09:22

Лорак із м'ясистими стегнами засвітила зайвогоВідео

09:19

Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
08:53

ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

08:24

Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

07:43

Кількість постраждалих зростає: нові деталі удару РФ по багатоповерхівці в ХарковіФото

06:24

Скільки російських складів здатна знищити Україна?Погляд

Реклама
06:20

Знайти прибульця серед принцес за 5 секунд зможе лише геній: неймовірна загадка

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

04:10

Хто ви - харизматична людина чи одинак: дуже точний тест за картинкою

03:00

Домовленість з США про вступ в НАТО: експерт про додатковий пункт плану перемоги

02:26

Не лише F-16 та Mirage-2000: Україна може отримати два нові типи літаків - Умєров

01:30

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустілиВідео

21 вересня, субота
23:34

Непотрібній Лоліті скасували черговий концерт

23:19

Палають авто, багато постраджалих і руйнувань: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

22:53

Київ накрив їдкий смог: столиця у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям

22:17

Зеленський пояснив, як Україна має перемогти й "коли завершиться війна"

21:46

В окупованому Криму неспокійно: Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухиВідео

Реклама
21:22

Удари українською зброєю: Зеленський про деталі атак на ракетні арсенали РФ

21:14

Як Київ змінює "формулу миру" на "план перемоги"Погляд

20:23

"Чітко дала зрозуміти": у Гарріс зробили важливу заяву щодо підтримки України

20:12

Що не можна робити 22 вересня: суворі прикмети, які не слід порушувати

20:09

Байден наказав "зрушити небо та землю" заради допомоги Україні - Білий дім

19:38

"Справа була надвечір, випити було нічого": Волочкову висміяли за хутра в спеку

19:24

Як зробити взуття водонепроникним: ефективні способи від експертів

19:22

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

19:20

Усій Європі загрожує "ядерна катастрофа": Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС

19:17

"України вже не буде": у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва

18:19

Удар по базі РФ із ракетами з КНДР: опубліковано супутникові знімки

18:04

Не просто БпЛА: експерт назвав зброю, якою ЗСУ атакували склад в Торопці

17:24

У РФ десятки поранених і "двохсотих": під Маріуполем вдарили по розташуванню ворога

17:07

До двадцяти пожежних машин з Білорусі: Київ може отримати неочікувану допомогу

16:51

В небі - стовп диму, зникло світло: росіяни вдарили бомбами по Сумах

16:51

"Здатні долетіти до Москви": Шольц зробив заяву про ракети Taurus для України

16:29

Дрони СБУ уразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ – ЗМІВідео

16:22

Оксана Білозір показалася в Курській області: що робилаВідео

16:19

Ціни зросли в 1,5 рази: в Україні змінилася вартість популярного овоча

15:55

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть дзвіночок за 13 секунд: загадка на уважність

Реклама
15:53

"Спочивай з миром": Валерій Залужний поділився траурною новиною - хто загинув

15:34

У Путіна готують удари по об'єктах ядерної енергетики України - МЗС

15:31

Знищено 2 тис. тонн боєприпасів: Генштаб підтвердив успішні удари по областям РФ

15:29

Вікторія Бекхем показала, як готується до зйомок Netflix

15:21

Там могла бути ядерна ракета "Сармат": деталі про удар по складу окупантів у Тверській області

15:16

Каскадна детонація і землетрус: розвідка Британії про удар по арсеналу у РФВідео

14:59

Важливі компоненти для балістичних ракет не світять: чому Іран відмовив Росії

14:36

Окупанти отримали по зубам в Покровську: який новий напрям обрав ворог для атак

14:31

Чи можна заморозити зелену цибулю і як це зробити: лайфхак від дієтолога

14:30

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти