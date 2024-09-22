Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

Через антивоєнні протести Кремль боїться оголошувати нову хвилю мобілізації в Росії, адже це може дестабілізувати ситуацію в країні, зазначають аналітики.

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Кремль не зміг повністю придушити локальні протести / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, скріншот із відео

Влада РФ остерігається оголошення нового етапу мобілізації через можливу негативну реакцію суспільства. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, організовані дружинами мобілізованих російських військових після оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

21 вересня російські опозиційні джерела повідомили, що група дружин мобілізованих солдатів протестувала перед штаб-квартирою Міністерства оборони РФ, вимагаючи зустрічі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.

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Однак, за даними опозиційного видання "Мобилизационные новости", провокатори зірвали протест, ображаючи жінок і намагаючись їх розігнати. Бєлоусов так і не зустрівся з протестувальницями, а видання припустило, що провокаторів могли надіслати представники Міністерства оборони для придушення акції.

"За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх президента Росії Володимира Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не планує оголошувати нову хвилю мобілізації найближчим часом або в середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що це може дестабілізувати його режим. Такі висновки наводить американський Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ продовжує тиснути на Путіна з вимогою оголосити мобілізацію через необхідність поповнення військ і компенсації втрат на фронті. За даними The Wall Street Journal, на початку 2024 року Міноборони вже пропонувало Путіну мобілізацію, але він відмовився від цього кроку перед своєю інавгурацією.

На рішення Путіна щодо мобілізації впливають три ключові фактори: уникнення соціальної напруги, нестача озброєння для нових військових підрозділів і дефіцит командних кадрів. За перше півріччя 2024 року кількість добровольців для контрактної служби в Росії суттєво зменшилася, зазначив директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

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