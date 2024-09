Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

Влада РФ остерігається оголошення нового етапу мобілізації через можливу негативну реакцію суспільства. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, організовані дружинами мобілізованих російських військових після оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

21 вересня російські опозиційні джерела повідомили, що група дружин мобілізованих солдатів протестувала перед штаб-квартирою Міністерства оборони РФ, вимагаючи зустрічі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.

Однак, за даними опозиційного видання "Мобилизационные новости", провокатори зірвали протест, ображаючи жінок і намагаючись їх розігнати. Бєлоусов так і не зустрівся з протестувальницями, а видання припустило, що провокаторів могли надіслати представники Міністерства оборони для придушення акції.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.