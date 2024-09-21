Боїться розсердити росіян: є 3 чинники, які впливають на політику Путіна щодо мобілізації

За перше півріччя в Росії зменшилася кількість охочих укладати контракти і йти на війну.

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Є 3 чинники, які впливають на політику Путіна щодо мобілізації, зазначає Згурець/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

На політику російського диктатора Володимира Путіна щодо мобілізації в РФ впливають три чинники – небажання створювати внутрішню соціальну напругу, обмеження з озброєння для нових частин і обмеження командних кадрів.

За перше півріччя цього року кількість охочих укладати контракти в країні-агресорці Росії зменшилася. Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, повідомляє "Еспресо".

"Якщо оцінити можливості Росії щодо збору вояків через укладання контрактів і врахувати втрати, то зараз росіяни в середньому можуть укладати контракти для посилення своєї армії або компенсації втрат на рівні 30-35 тисяч, максимум до 40 тисяч особового складу на місяць. Проте за перше півріччя кількість охочих укладати контракти в Росії зменшилася. Тобто охочих іти на війну стало менше в порівнянні з минулим роком, коли великі виплати суттєво стимулювали укладання контрактів", – зазначив Згурець. відео дня

Проте Путін боїться оголошувати мобілізацію в РФ, щоб не розсердити росіян, які можуть негативно сприйняти такі рішення.

"Путін намагається дотримуватися стратегії, що війна не має зачіпати більші прошарки суспільства, щоб не викликати резонансних дій. Він вважає, що цим шляхом зможе протягнути до 2025 року, коли може стати ясніше, як діяти російській стороні далі. Генерали РФ стикаються з іншою реальністю: попри значні ресурси, вони зіштовхуються з діями української сторони, яка стримує російську оборону", – сказав Згурець.

За його словами, невизначеність дійсно впливає на російських генералів, які шукають простий спосіб – збільшити чисельність російського окупаційного війська.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Чи оголосить Путін мобілізацію в РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні – в ISW назвали серйозний страх Путіна. Путін не хоче знижувати інтенсивність бойових дій російських військ в Україні, але водночас боїться оголошувати мобілізацію в РФ.

Також раніше повідомлялося, що Путін збільшує армію Росії не через війну в Україні – в ISW розкрили справжні причини. Російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії.

У WSJ зазначали, що в Росії тиснуть на Путіна – ворога може чекати нова хвиля мобілізації. Військове командування РФ вимагає, аби Путін знову оголосив про мобілізацію, однак є нюанс.

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