Чи зможе Путін оголосити мобілізацію в Росії: в США оцінили загрозу

Аналітики зазначають, що Кремль боїться оголошувати мобілізацію в Росії через загрозу дестабілізації в суспільстві.

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Чи зможе Путін оголосити мобілізацію в Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія не планує оголошувати нову хвилю мобілізації в найближчій або середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що це може дестабілізувати його режим. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що після операції українських Збройних сил у Курській області в серпні 2024 року та перед інавгурацією Путіна в ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення про можливість нової мобілізації. Проте Путін утримався від такого кроку, попри те, що деякі опозиційні джерела, зокрема Meduza, стверджували, що Кремль розглядав цю можливість після подій у Курській області.

"Зокрема, джерела близькі до російського уряду стверджують, що бізнесмени, пов’язані з Кремлем, і сам уряд Росії виступили проти мобілізації. Причиною такої позиції є загроза дестабілізації в суспільстві, яке досі не відновилося від часткової мобілізації 2022 року, яка викликала серйозне занепокоєння та паніку серед населення", - йдеться у звіті. відео дня

Протягом військової операції в Курській області Путін зосереджувався на наборі добровольців і публічно хвалив зростання їхньої кількості, проводячи зустрічі з російськими добровольцями. За оцінками ISW, це свідчить про його намагання уникнути негативної суспільної реакції на офіційну мобілізацію, покладаючись на добровольців і нерегулярні підрозділи.

Аналітики підкреслюють, що Кремль намагається уникнути суспільного невдоволення, яке виникло після часткової мобілізації у вересні 2022 року, тому в короткостроковій перспективі нова мобілізація малоймовірна.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони Росії тисне на президента Володимира Путіна з метою оголошення нової хвилі мобілізації через необхідність поповнити війська та компенсувати втрати на фронті в Україні. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Москві, Міноборони пропонувало провести мобілізацію ще на початку 2024 року, проте Путін відмовився від цього кроку перед своєю інавгурацією.

За даними британської розвідки, новий указ Путіна про збільшення чисельності армії на 180 тисяч може довести її загальну чисельність до 1,5 мільйона. Це вже третій подібний указ з початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Питання резервів та поповнення армії в Росії порушувалося кілька місяців тому, і, попри значні ресурси, Кремль не може знайти достатньо добровольців для війни в Україні без мобілізації. Військовий експерт Ян Матвєєв зазначив, що Путін, ймовірно, розглядає нову мобілізаційну хвилю, але для цього потрібні певні умови.

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