Чи зможе Путін оголосити мобілізацію в Росії: в США оцінили загрозу

Росія не планує оголошувати нову хвилю мобілізації в найближчій або середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що це може дестабілізувати його режим. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що після операції українських Збройних сил у Курській області в серпні 2024 року та перед інавгурацією Путіна в ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення про можливість нової мобілізації. Проте Путін утримався від такого кроку, попри те, що деякі опозиційні джерела, зокрема Meduza, стверджували, що Кремль розглядав цю можливість після подій у Курській області.

Протягом військової операції в Курській області Путін зосереджувався на наборі добровольців і публічно хвалив зростання їхньої кількості, проводячи зустрічі з російськими добровольцями. За оцінками ISW, це свідчить про його намагання уникнути негативної суспільної реакції на офіційну мобілізацію, покладаючись на добровольців і нерегулярні підрозділи.

Аналітики підкреслюють, що Кремль намагається уникнути суспільного невдоволення, яке виникло після часткової мобілізації у вересні 2022 року, тому в короткостроковій перспективі нова мобілізація малоймовірна.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.