Прошив "Іглою": боєць Нацгвардії збив з ПЗРК російську крилату ракету

Завдяки точності мобільної вогневої групи нашим воїнам вдалося перетворити на металобрухт чергову крилату ракету РФ, повідомляють у Нацгвардії.

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Боєць Нацгвардії збив за допомогою ПЗРК "Голка" російську крилату ракету / колаж Главред, фото УНІАН і СтратКом ЗСУ

Військовослужбовець Національної гвардії України збив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" крилату ракету Х-55 під час повітряної атаки російських загарбників на Київ. Про це повідомляють представники Національної гвардії на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи Нацгвардії України висунувся на свою позицію. Вже через короткий час була отримана інформація про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль і здійснив пуск з ПЗРК "Ігла". В результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - йдеться в тексті.

Як кажуть офіцери Нацгвардії, частини збитої ракети були виявлені на території населеного пункту в одному з районів Київської області.

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"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", — підсумували в Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

До того захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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