ЗСУ за допомогою HIMARS ліквідували двох найкращих пілотів Путіна — Daily Mail

Анатолій Стасюкевич і Максим Потьомін були ліквідовані в Україні / Фото соцмережі

Захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що льотчики окупаційної армії загинули 8 липня.

"Двоє з кращих пілотів Путіна були вбиті ракетою HIMARS в Україні. 41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув в результаті обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Вважається, що в результаті того ж нападу загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач", - пише видання.

Першим про те, що Максим Потьомін загинув саме внаслідок удару HIMARS заявив батько ліквідованого окупанта Олексій. Він дізнався, що саме американські системи стали причиною смерті його сина. Як вважає росіянин, удар ЗСУ завдали за сприяння західної розвідки.

"Автомобіль мого сина був збитий ракетою HIMARS", - сказав Потьомін-старший ЗМІ.

Потьомін був одружений, у нього двоє дітей — 15-річний син і 8-річна дочка. Він був посмертно нагороджений Кремлем орденом мужності.

Другий ліквідований льотчик-винищувач Стасюкевич, начальник штабу 1-ї гвардійської Барановицької Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії, був військовим льотчиком у третьому поколінні. Літав в тій же частині, що і Потьомін, яка базувалася в Кримську Краснодарського краю.

Крім того, за допомогою американських РСЗВ був ліквідований 42-річний підполковник Сергій Михайлов, який командував мотострілецьким батальйоном.

"Смерть цієї трійці - лише чергова загибель російської військової еліти, причиною якої став HIMARS — система високоточної реактивної артилерії, подарована Україні США і прибула на поле бою близько місяця тому", - пише видання.

За даними журналістів, президент РФ Володимир Путін був розлючений через ефективність ракет, бо його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити. Але система С-400 практично не захищала від них, констатує видання.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Раніше на війні в Україні був ліквідований черговий солдат путінської армії Дмитро Тупіцин. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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