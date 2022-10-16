Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадри

ВСУ / Facebook/PvkZahid, УНІАН

Боєць Збройних сил України на ім'я Ярослав здійснив неймовірну

роботи.

Як повідомляє Повітряне командування "Південь" в Facebook, вдалося збити чотири російські ракети з ПЗРК "Ігла" за два дні.

За даними українських військових, боєць зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика збив ворожі ракети в період масованих обстрілів території України росіянами, які відбулися 10 і 11 жовтня.

Повітряне командування Південь також показало відео знищених ракет окупантів.

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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