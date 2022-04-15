ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52" Алігатор": 15 млн доларів збитку окупантам

Залишки "Ка-52 "/ 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" / Facebook

Бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в пресцентрі даної військової частини

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Пізніше цей бойовий епізод також прокоментували і в українському Генштабі.

"Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі знищив російський вертоліт. Попередньо, це "незбивний аналог"- Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командна машина армійської авіації. Не крейсер "Москва", звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни "відминусували". Це - ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів. І компенсація їх родичам", - зазначили офіцери.

Вертоліт Ка-52 - що це за зброя

Ка-52 "Алігатор" - багатоцільовий російський бойовий вертоліт, який може здійснювати розвідку місцевості, координацію дій групи бойових вертольотів тощо. Вертоліт може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу, а також повітряні цілі на полі бою.

За наявною у відкритих джерелах інформації, в РФ було виготовлено 170 таких вертольотів. Їх експлуатація почалася з 2008 року.

З 24 лютого, з дня початку війни Росії проти України, ЗСУ знищили вже до десяти російських вертольотів Ка-52.

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Нагадаємо, раніше захисники України збили російський вертоліт Ка-52, потрапивши в нього з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Операцію провели бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Про це повідомив український воїн Юрій Кочевенко у Facebook.

"Щойно зі Стугни 95-та ОДШБр знову знищила рашистський Ка-52. Ті самі хлопці", - написав він.

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