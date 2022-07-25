Десантники ЗСУ Іглою збили російський штурмовик Су-25

Результативними діями відзначилися бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.
Українська протиповітряна оборона в неділю збила російський штурмовий літак Су-25.
"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", - сказано в повідомленні прес-служби Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Зазначається, що броньований літак окупантів збив переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) Ігла.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському Су-25 в Луганській області.
Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.
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