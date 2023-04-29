"Тривають важкі бої": окупанти не взяли під контроль "дорогу життя" - Череватий

Російські окупанти намагаються знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб не дати ЗСУ можливості оборонятися.

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Окупанти намагаються взяти під контроль "дорогу життя" / Колаж фото 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області. Вони хотіли взяти під свій контроль "дорогу життя", яка веде з Часового Яру в Бахмут. Однак окупанти ще далекі до цього. Про це заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє ZN.UA.

Ворог намагається встановити вогневий контроль над трасою.

"Тривають важкі бої, але немає ніякої паніки або неконтрольованості. Всі діють згідно з певними заздалегідь сценаріями. Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника і попереджаємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - сказав Череватий.

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Череватий зазначив, що окупанти намагаються знищити всю інфраструктуру в Бахмуті, щоб перешкодити ЗСУ оборонятися.

"Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - пояснив він.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

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