"Можливо, нам дадуть відпочити": Пригожин в істериці назвав дату початку контрнаступу ЗСУ

Ватажок ПВК "Вагнер" переконаний, що українські військові підуть у великий контрнаступ не пізніше 15 травня.

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Пригожин назвав дату початку контрнаступу / Колаж фото 28-я ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот з відео

Українські військові готуються до потужного контрнаступу і звільнення незаконно окупованих росіянами територій. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже істерить через це і намагається вгадати, коли ж ЗСУ підуть в атаку. Він навіть називає "точну" дату. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Пригожин вважає, що великий контрнаступ українських військових почнеться в найближчі тижні - до 15 травня. Він сподівається, що ЗСУ дадуть можливість загарбникам "відпочити" 9 травня.

Крім того він зазначив, що українська армія повністю готова до контрнаступу.

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"Її стримувала погана погода і, можливо, якісь внутрішні проблеми, які їй необхідно було вирішити. Можливо, 9 травня вони нам дадуть відпочити, але до 15 травня наступ буде просто ось 100%", — сказав Пригожин.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує готуватися до контрнаступальної операції.

Український народ вірить у свою перемогу і звільнення всіх окупованих агресором Росією територій.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України завершують підготовку до контрнаступальної операції.

Українським військовим потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від Заходу.

Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про те, що американські військові провели моделювання ситуації з контрнаступом ЗСУ і прийшли до висновку, згідно з яким армія України знаходяться в дуже хорошій позиції. За його словами, чисельність російських сухопутних сил збільшилася, проте вони серйозно деградували.

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