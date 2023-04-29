УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Можливо, нам дадуть відпочити": Пригожин в істериці назвав дату початку контрнаступу ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2023, 16:11 оновлено 29 квітня, 16:26
263
Ватажок ПВК "Вагнер" переконаний, що українські військові підуть у великий контрнаступ не пізніше 15 травня.
ВСУ, Пригожин
Пригожин назвав дату початку контрнаступу / Колаж фото 28-я ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот з відео

Українські військові готуються до потужного контрнаступу і звільнення незаконно окупованих росіянами територій. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже істерить через це і намагається вгадати, коли ж ЗСУ підуть в атаку. Він навіть називає "точну" дату. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Пригожин вважає, що великий контрнаступ українських військових почнеться в найближчі тижні - до 15 травня. Він сподівається, що ЗСУ дадуть можливість загарбникам "відпочити" 9 травня.

Крім того він зазначив, що українська армія повністю готова до контрнаступу.

відео дня

"Її стримувала погана погода і, можливо, якісь внутрішні проблеми, які їй необхідно було вирішити. Можливо, 9 травня вони нам дадуть відпочити, але до 15 травня наступ буде просто ось 100%", — сказав Пригожин.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує готуватися до контрнаступальної операції.

Український народ вірить у свою перемогу і звільнення всіх окупованих агресором Росією територій.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України завершують підготовку до контрнаступальної операції.

Українським військовим потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від Заходу.

Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про те, що американські військові провели моделювання ситуації з контрнаступом ЗСУ і прийшли до висновку, згідно з яким армія України знаходяться в дуже хорошій позиції. За його словами, чисельність російських сухопутних сил збільшилася, проте вони серйозно деградували.

Дивіться відео Главред - Андрусів зробив прогноз про терміни контрнаступу ЗСУ:

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Пригожин ПВК Вагнер контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Світ ширший, ніж твій бункер": Зеленський жорстко висміяв Путіна

"Світ ширший, ніж твій бункер": Зеленський жорстко висміяв Путіна

16:30 Україна
В України і Китаю спільна позиція у 2 найважливіших питаннях – Кулик про переговори лідерів держав

В України і Китаю спільна позиція у 2 найважливіших питаннях – Кулик про переговори лідерів держав

16:15 Україна
У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

15:20 Гроші
Всі головні новини

Останні новини

17:05

Яке найкорисніше сало: хитрий фокус допоможе вибрати справжній делікатес

17:02

"Не хотів отримувати ці навички": танцюрист Лободи отримав важке поранення у груди на фронті

16:46

Чим корисний і шкідливий чай з бергамотом: ароматний борець за здоров'я серця і шлунка

16:30

"Світ ширший, ніж твій бункер": Зеленський жорстко висміяв Путіна

16:19

Приходько розповіла, як їй "помстився Порошенко"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:15

В України і Китаю спільна позиція у 2 найважливіших питаннях – Кулик про переговори лідерів держав

16:11

"Можливо, нам дадуть відпочити": Пригожин в істериці назвав дату початку контрнаступу ЗСУВідео

15:50

Як 30 квітня перевірити, що у вашому домі щастя і удача: прикмети та що не можна робитиВідео

15:22

Дівчина використовує тканину замість туалетного паперу: вона пояснила свій дивний вибір

Реклама
15:20

У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

15:10

Кудрявцеву звинуватили в держзраді і повідомили, що скоро заберуть КримВідео

15:01

Коли армія України підійде до Криму, побачите, як війська Росії тікатимуть - ЗеленськийВідео

14:50

"Божа кара за Умань": у ГУР розповіли деталі потужної "бавовни" в Севастополі

14:49

Риси обличчя вказують на особливості характеру: що може сказати про людину форма губВідео

14:42

Дозняв "Голос" і поїхав: блогер повідомила, що Потап виїхав з УкраїниВідео

14:23

Медведєв забився в істериці через слова Зеленського про Крим і пригрозив "актами відплати"Відео

14:20

"Чоловік кинувся до кімнати, де спали діти, а там – порожнеча": зросла кількість загиблих дітей в УманіФотоВідео

14:03

Не перекушувати і їсти повільно: українська зіркова спортсменка поділилася секретом стрункості

13:26

Путін - терорист, говорити з ним ні про що не можна - ЗеленськийВідео

13:13

"Вся армія РФ може потрапити в оточення": астролог назвав дату можливого наступу ЗСУВідео

Реклама
13:10

"Може тривати навіть десятиліттями": Зеленський застеріг від затяжної війни в Україні

13:07

"Боляче і дорого": Тіна Кароль заявила, що видаляє кліп, який знімали росіяниВідео

12:47

ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Дніпра: армія знищує війська РФ перед наступомВідео

12:35

Найдорожчі годинники часів СРСР, за якими ганяється весь світ

12:30

Перша фаза контрнаступу почалася: Світан розповів про те, що відбувається на фронтіВідео

12:30

У Росії помер популярний телеведучий, актор кіно і серіалів

12:15

Загадка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно правильно порахувати кроликів за 11 секунд

12:00

Як прати капронові колготки у пральній машині: 10 головних правил, які врятують тендітний виріб

12:00

У вересні Путін благатиме Сі Цзіньпіна стати посередником у переговорах з Україною - КуликЕксклюзив

11:49

Страх контрнаступу ЗСУ: війська РФ у Маріуполі ставлять вогневі точки посеред звалищаВідео

11:31

Як позбутися від раннього бур'яну: допоможуть 4 народні засоби

11:21

Головоломка, яка під силу не всім: потрібно знайти 3 відмінності між картинками за 8 секунд

11:13

"Більше немає часу": російська сенаторка в істериці закликала вдарити по Одесі після "бавовни" в Криму

11:07

"Господи, спаси і збережи": точне попадання HIMARS по базі російських офіцерів потрапило на відеоВідео

10:52

Сяятимуть, ніби щойно з магазину: 6 способів, як легко відбілити білі речі

10:44

Терорист Гіркін закотив істерику через вибухи в Севастополі і потролив ПутінаВідео

10:18

Кліп знімали росіяни: Тіна Кароль потрапила в скандалВідео

09:52

Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій: в ISW пояснили плани Кремля

09:51

Україна планує контрнаступ і здатна повернути Крим - ЗеленськийВідео

09:45

"Як вже це все набридло": росіяни б'ються в істериці через вибухи в Севастополі

Реклама
09:10

"Гидота, убозтво, просто гидота": дружину Петросяна "прорвало" після концерту Кіркорова

08:56

Троє дітей лишилися без батька: у бою з окупантами загинув 33-річний захисник з Одещини

08:48

Бійці ЗСУ просунулися в західній частині Донецької області - ISWВідео

08:20

Говоримо - Сі, маємо на увазі - ПуПогляд

08:03

У Росії збираються судити викрадену 14-річну українку - омбудсмен

07:35

"Бавовна" в Севастополі, стовп диму видно за кілометри: окупанти заявили про атаку БПЛАВідео

06:21

Сі Цзіньпін повірив в українську перемогуПогляд

06:18

Гороскоп на травень 2023: на Раків золотим дощем поллються грошіВідео

05:10

Пригожин анонсував швидке закриття ПВК "Вагнер": "ми увійдемо в історію"Відео

04:00

Завершення війни та удари ЗСУ по Росії: дипломат розкрив позицію СШАВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти