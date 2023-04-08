Запеклі бої за Бахмут: Маляр заявила, що еліта військ РФ зазнає шалених втрат

Заступниця міністра оборони підкреслила, що зараз ситуація в Бахмуті контрольована. Оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.

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Маляр заявила, що еліта військ РФ зазнає шалених втрат під Бахмутом / Колаж Вікіпедія, Міноборони України

Російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найбільш професійні підрозділи, проте зазнають величезних втрат. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, ворог сьогодні намагався вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але безуспішно. Найзапекліші бої з перерахованих вище напрямків зараз ведуться за Мар'їнку. Також окупанти намагаються наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль місто-фортецю. Там тривають бої.

"У боях за Бахмут ворог залучає свої найпрофесійніші підрозділи. Це не тільки "вагнерівці", а й спецназівці та десантно-штурмові загони. Водночас вони зазнають значних втрат", - зазначила Маляр.

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Заступниця міністра оборони підкреслила, що зараз ситуація там контрольована. Оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заговорив про ймовірність виходу українських військових з Бахмута. Він зазначив, що таке рішення буде прийнято, якщо ситуація в місті погіршуватиметься, а також існуватиме загроза втрати особового складу.

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