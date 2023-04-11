Траса під контролем ЗСУ: армія України відбила у ворога посадку біля дороги на Бахмут

Бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів боєць ЗСУ та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов.
За його словами, українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.
"Вовки Да Вінчі відбили і втримали посадку в 500 метрів, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут. Одним батальйоном, вже 1,5 місяця. І наші сусіди втримали траншеї, що ведуть на дорогу. Красунчики з 3-го бата 92-ї бригади", - розповів Філімонов.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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