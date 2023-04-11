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Траса під контролем ЗСУ: армія України відбила у ворога посадку біля дороги на Бахмут

Олексій Тесля
11 квітня 2023, 16:01
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ЗСУ зуміли утримати траншеї, які забезпечують можливість проїзду дорогою на Бахмут.
Бахмут, війна в Україні
ЗСУ відбили у ворога важливий район біля Бахмута / Фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів боєць ЗСУ та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов.

За його словами, українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

відео дня

"Вовки Да Вінчі відбили і втримали посадку в 500 метрів, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут. Одним батальйоном, вже 1,5 місяця. І наші сусіди втримали траншеї, що ведуть на дорогу. Красунчики з 3-го бата 92-ї бригади", - розповів Філімонов.

скріншот
Сергій Філімонов розповів про ситуацію під Бахмутом / t.me/FilimonovGonor

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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