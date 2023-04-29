"Мене весь день трясе": чоловік розізлив військову словами про Бахмут, вона його провчила

Чоловік, якого військова погодилась підвезти до Києва, назвав "м'ясом" українських військових, які воюють у Бахмуті.

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Чоловік назвав військових "м'ясом" і розізлив парамедика / Колаж фото 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, twitter/cheka_tsybukh

Український парамедик Ірина Цибух розізлилася через слова чоловіка про військових та Бахмут. Слова настільки зачепили жінку, що вона без роздумів вирішила висадити його посеред траси у дощ і поїхала далі в бік Києва. Таким чином парамедик провчила його. Про це Ірина розповіла на своїй сторінці в Twitter.

Все сталося 26 квітня. Вона їхала у бік столиці і погодилась підвезти чоловіка, у якого зламалась машина. Під час розмови чоловік гордо відповів Ірині, що не хоче мобілізуватись, бо "він не лох". Військових, які захищають Бахмут Донецької області, він назвав "м'ясом".

Після цих слів Ірина відповіла, що вона сама повернулась з-під Бахмуту.

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"Я встала на аварійку і сказала йому швидко виходити з машини. Він сказав, що одразу видно, що я військова", - зазначила Ірина.

Вона поділилася цією історією з близькими, але через те, що вони їй відповіли, Ірину "трясе весь день":

"Ти як завжди. Тепер він подумає, що всі військові такі, як ти"

"Це зовсім нелюдяно. Можна було хоча б до якогось населеного пункту довезти"

Чоловік назвав військових "м'ясом" і розізлив парамедика / twitter/cheka_tsybukh

Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. Внаслідок побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові та рана, а також синці по всьому тілу.

Раніше в Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.

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