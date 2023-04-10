У Бахмуті окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі - Сирський

Захисники України виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

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Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку / Фото : t.me/militarymediacenter

Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої носять жорсткий характер з обох сторін. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії", - написав Сирський у Telegram.

За його словами, оборона Бахмута триває.

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"Ситуація складна, але контрольована", - додав він.

Зазначається також, що 9 квітня Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Там він заслухав командирів військових частин і угруповань з приводу ходу оборони та проблемних питань, що вимагають негайного вирішення. На місці ухвалив оперативні рішення та поставив завдання.

Олександр Сирський у Бахмуті / Фото: t.me/militarymediacenter

Також командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку та відзначив кращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Бої за Бахмут

5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти продовжують атакувати українські позиції та намагаються захопити Бахмут. Українська армія може вийти з міста, якщо ситуація там стане ще гіршою.

Тим часом у Міноборони США заявили, що військове керівництво Сполучених Штатів Америки розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

7 квітня військовий експерт Олег Жданов говорив, що російським окупантам імовірно вдалося захопити західний берег Бахмута.

8 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

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