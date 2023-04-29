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"Боєприпасів вистачить на кілька днів": Пригожин зібрався виводити своїх бойовиків з Бахмута

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2023, 22:55 оновлено 29 квітня, 23:52
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Ватажок "вагнерівців" в істериці звернувся за допомогою до Шойгу і змушує, щоб той дав йому боєприпаси.
Пригожин, війна в Україні
Пригожин в істериці заговорив про виведення "вагнерівців" з Бахмута / Генштаб ЗСУ, соцмережі

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в істериці через те, що "вагнерівцям" скоро буде нічим вбивати українців у Бахмуті. Він навіть пригрозив міністру оборони РФ виведенням своїх бойовиків. Відео вже розлетілося в Мережі.

Пригожин стверджує, що "вагнерівцям" вистачить боєприпасів всього на кілька днів.

"Я звертаюся до Шойгу Сергія Кужугетовича (міністр оборони РФ - Главред) з проханням видати негайно боєприпаси, в разі відмови видати боєприпаси, вважаю за необхідне довести до верховного головнокомандувача інформацію про існуючу проблему і про доцільність подальшого перебування підрозділів ПВК "Вагнер" в населеному пункті Бахмут", — сказав Пригожин.

відео дня

Пригожин додав, що скоро йому доведеться вивести своїх бойовиків з Бахмута.

Дивіться відео про те, як Пригожин говорить про необхідність виведення бойовиків з Бахмута:

Євген Пригожин
Пригожин в істериці заговорив про виведення "вагнерівців" з Бахмута / скріншот

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

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війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Євген Пригожин ПВК Вагнер
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