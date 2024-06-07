Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном

Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого.

https://glavred.net/ukraine/bez-etogo-dokumenta-pasport-ne-vydadut-chto-nuzhno-znat-ukraincam-za-rubezhom-10571297.html Посилання скопійоване

Українські чоловіки зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Громадяни України, які вже досягли призовного віку, зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №648 від 4 червня 2024 року.

Кабмін погодив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межі України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого.

"Українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта", - йдеться в постанові. відео дня

Зазначається, що нові правила набудуть чинності 30 червня і діятимуть до ухвалення закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше 6 місяців від дня набуття чинності цієї постанови.

Закон про мобілізацію / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

Крім того, у Раді виступили з пропозицією дати бізнесу можливість бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок у районі 20 тисяч грн за кожного.

В той же час, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред