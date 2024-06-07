УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном

Марія Николишин
7 червня 2024, 17:09
70
Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого.
Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном
Українські чоловіки зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Громадяни України, які вже досягли призовного віку, зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №648 від 4 червня 2024 року.

Кабмін погодив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межі України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого.

"Українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта", - йдеться в постанові.

відео дня

Зазначається, що нові правила набудуть чинності 30 червня і діятимуть до ухвалення закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше 6 місяців від дня набуття чинності цієї постанови.

Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном
Закон про мобілізацію / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

Крім того, у Раді виступили з пропозицією дати бізнесу можливість бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок у районі 20 тисяч грн за кожного.

В той же час, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.

Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація видача паспортів український паспорт ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

17:35 Україна
Фатальний удар по "мосту Путіна" чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

Фатальний удар по "мосту Путіна" чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

17:33 Україна
У Луганську "прилетіло" по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУ

У Луганську "прилетіло" по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУ

17:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події 31141

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося 17085

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою 10471

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою

Дама на стилі: Мережа розтанула від модного луку 2-місячної доньки Лілії Ребрик 6928

Дама на стилі: Мережа розтанула від модного луку 2-місячної доньки Лілії Ребрик

Останні новини

17:35

З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

17:33

Фатальний удар по "мосту Путіна" чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

17:27

"Любить Україну і хоче повертатися": український режисер розкрив таємницю зрадниці Ані Лорак

17:09

Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном

17:01

У Луганську "прилетіло" по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУВідео

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
16:46

Оминатимуть десятою дорогою: 2 несподівані способи, як позбутися слимаківВідео

16:38

"Ніколи не чистьте зуби": стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами

16:36

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

16:24

Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ

Реклама
16:17

Буде потік щастя: що потрібно викинути 8 червня - прикмети

16:14

На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

16:12

Путініст Філіп Кіркоров зібрався цинічно перевести мільйони "дітям Донбасу"

15:48

"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

15:38

Українські жінки-політики та їхні "двійники" серед наших знаменитостей

15:29

Додають не лише фарбу: як відрізнити якісний чай від підробки - простий методВідео

15:20

Новий контрнаступ ЗСУ: названо терміни та умови для його початку

15:16

Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії

15:02

Як полагодити протерті джинси: від дірки на одязі не залишиться й слідуВідео

14:58

Вдарить температура +32 і будуть сильні грози: в Україні зміниться погода

14:54

Спалили "жирні" цілі: ЗСУ накрили вогнем з HIMARS окупантів на Півдні

Реклама
14:14

Перемовини Зеленського і Байдена: подробиці та перші заяви

14:12

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

13:52

"Росіяни вже вимотались": війна в Україні переходить у нову фазу - Жирохов

13:50

Утікач Дмитро Ступка розповів про проблеми батька після "п'яної" ДТП - деталі

13:47

Помер зірка фільму "Міцний горішок"

13:38

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

13:38

Мало хто знає чим корисний борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал

13:15

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

12:48

Зеленський у Франції сказав, на кого Путін нападе після УкраїниВідео

12:29

Макрон видзвонив Байдена: чи відправлять США свої війська в Україну - Politico

12:12

Король Чарльз III покинув Велику Британію - що сталося

12:06

Армія України вибиває окупантів: у ЗСУ розкрили ситуацію в Харківській області

11:59

Масштабні вибухи в Луганську: росіяни скаржаться на удар ракетами ATACMSВідео

11:59

Територіальних поступок РФ не буде: Зеленський заявив, що Україна виграє війнуВідео

11:39

У Росії під час репетиції вистави загинула 28-річна актриса

11:33

Як завантажити відео з TikTok: досвідчений хакер підказав геніальний фокусВідео

11:32

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сваркаВідео

11:30

Комарів в саду та будинку більше не буде: потрібно посадити лише 1 рослинуВідео

11:11

Порошенко став багатшим на 230 мільйонів лише за травень - ЗМІ

11:05

Україну викликають на переговори: ЄС вже готує членство - Financial Times

Реклама
11:03

Буде удар по Кримському мосту: названо два завдання, які вирішують ЗСУ

11:01

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

10:58

ЗСУ перейшли в наступ і відбили стратегічний населений пункт на Сході - Bild

10:45

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Собаки - будьте обережні з їжею, Драконам - потрясіння

10:29

У США готуються зробити заяву про зникнення Бейонсе

10:22

Нудьгувати не доводиться: колишній чоловік Ані Лорак показав, з ким проводить час у ліжку

10:13

Удар по Україні 7 червня: в "Укренерго" оцінили ймовірність блекауту

09:51

Росія змінила тактику ударів по енергетиці: на Україну чекають проблеми - WP

09:43

Україна не зможе ефективно використовувати F-16 до 2025 року: у чому причина

09:35

Куди заливати гель для прання: досвідчені майстри розкрили хитрий лайфхакВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти