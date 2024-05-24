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"У розшуку", "знято" і "виключено": що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+

Руслана Заклінська
24 травня 2024, 20:08
87
Оновлення даних через Резерв+ стало найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік.
'У розшуку', 'знято' і 'виключено': що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+
Які статуси українці отримують у додатку Резерв+ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Українці, користуючись новим мобільним застосунком "Резерв+", який виконує функцію електронного кабінету для військовозобов'язаних, зіткнулися з певним нерозумінням деяких термінів і понять. Особливо це стосується статусів, які отримують військовозобов'язані після реєстрації в додатку. Про це пише OBOZ.UA.

Застосунок "Резерв+" став найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік. Можливістю оновити дані вже скористалися близько 1 мільйона громадян, в тому числі й ті, хто перебуває за кордоном.

Військовозобов'язані можуть отримати різні статуси:

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  • "Уточнюється" - статус з’являється, коли інформація про військовозобов'язаного ще обробляється ТЦК.
  • "Підлягає призову" - дані про людину актуальні, особа визнана придатною і її можуть мобілізувати.
  • "У розшуку" - цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку, у цьому випадку військовозобов'язаним потрібно звернутися до ТЦК та оновити військово-облікові дані.
  • "Знято" і "Виключено" - це статуси, які означають, що людину знято з військового обліку. "Знято" є тимчасовим статусом, тоді як "Виключено" означає повне зняття з обліку (військовослужбовці, непридатні до військової служби, особи, які мають бронь або відстрочку).

Міноборони пояснило, що деякі особи навіть після вступу на службу можуть бачити статус "У розшуку". Варто зазанчити, що "розшук" не означає кримінальний розшук, а скоріше вказує на те, що дані про військовозобов'язаного не були оновлені або опрацьовані. Такі ситуації виникають через помилки в обліку.

"Це відбувається через помилки внаслідок людського фактору. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу", - зазначили у відомстві.

Найбільше питань викликають статуси "Знято" і "Виключено". Перший означає тимчасове зняття з військового обліку, коли особа все ще має статус військовозобов'язаного і повинна проходити ВЛК, також сповіщати ТЦК про зміну місця проживання й виконувати інші обов'язки статусу. Другий же статус означає остаточне виключення з військового обліку, коли особа більше не підлягає призову та звільняється від військових обов'язків.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

'У розшуку', 'знято' і 'виключено': що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Проте тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, поважними причинами для неприбуття військовозобов'язаного до ТЦК вчасно визнаються: стихійні лиха, хвороба, військові дії або їх наслідки, смерть близького родича. Громадяни повинні повідомити ТЦК у найкоротший строк і прибути протягом 7 календарних днів.

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