Бронь від мобілізації: Кабмін розширив резервування дефіцитних ВУС

Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.
"Військовозобов'язані .... підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності (ВУС)", - ідеться в оновленому порядку бронювання, затвердженому постановою Кабінету міністрів №650.
При цьому раніше бронювання дефіцитних ВУС можливе було тільки для керівників критично важливих підприємств та їхніх заступників, а також в окремих галузях.
Крім того, документ дещо розширює перелік суб'єктів, які можуть бронювати всіх військовозобов'язаних, а не тільки до 50%. Наприклад, йдеться про будівельників фортифікацій, протезистів.
Крім того, ліміт на кількість заброньованих працівників відсутній у таких організацій:
- спеціалізованих установ ООН;
- іноземних дипломатичних установ в Україні та українських дипломатичних установах за кордоном;
- представництвах міжнародних організацій, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
- міжнародних судових органів;
- українських неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за гроші міжнародних партнерів (зокрема Товариства Червоного Хреста України, а також представництв донорських установ);
- виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.
Також, згідно з опублікованим опозиційним депутатом документом, право на відтермінування отримують усі кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств і члени наглядових рад стратегічно важливих підприємств з активами або річним доходом від 200 млн грн, а також особливо важливих з активами від 2 млрд грн або річним доходом від 1,5 млрд грн.
Постанови також містить нововведення щодо подання списків для бронювання через "Дію".
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.
Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.
Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.
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