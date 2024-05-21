Мають лише 30 днів: Кабмін ухвалив рішення щодо обліку чоловіків за кордоном

Закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на консульському обліку.

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Чоловіки, які перебувають за кордоном, мають прийти до ТЦК / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Громадяни України, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.

Як відомо, 16 травня набула чинності постанова Кабміну №563, якою це передбачено. Відповідно у чоловіків є лише 30 днів на те, аби особисто з'явитись до ТЦК.

Також у постанові передбачено, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

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"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором", – йдеться у повідомленні постанови.

Варто також додати, що закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.

Інфографіка закону про мобілізацію / фото: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - головні новини

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень.

Варто наголосити, що навіть у разі добровільної явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у просторіччі - військкомат) громадяни України можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.

Відповідно до закону про мобілізацію, навіть українці, які мають право на відстрочку, все одно зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, заявили в Полтавському обласному ТЦК.

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