Мають лише 30 днів: Кабмін ухвалив рішення щодо обліку чоловіків за кордоном

Громадяни України, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.
Як відомо, 16 травня набула чинності постанова Кабміну №563, якою це передбачено. Відповідно у чоловіків є лише 30 днів на те, аби особисто з'явитись до ТЦК.
Також у постанові передбачено, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.
"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором", – йдеться у повідомленні постанови.
Варто також додати, що закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - головні новини
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень.
Варто наголосити, що навіть у разі добровільної явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у просторіччі - військкомат) громадяни України можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.
Відповідно до закону про мобілізацію, навіть українці, які мають право на відстрочку, все одно зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, заявили в Полтавському обласному ТЦК.
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