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Військовий облік юнаків, які за кордоном: в уряді розповіли про відстрочку

Марія Николишин
5 червня 2024, 16:55оновлено 5 червня, 17:33
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Вже розроблено відповідну постанову, яка може відтермінування взяття на облік 17-річних юнаків, які перебувають за кордоном.
Військовий облік юнаків, які за кордоном: в уряді розповіли про відстрочку
Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Кабінеті Міністрів України хочуть відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.

"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", - зазначила вона.

Верещук додала, що в Уряді розуміють, що таке рішення лише погано вплине на роботу ТЦК.

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"Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - каже віцепрем'єр-міністерка.

За її словами, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - підсумувала Ірина Верещук.

Військовий облік юнаків, які за кордоном: в уряді розповіли про відстрочку
Закон про мобілізацію / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські юнаки, яким виповнилось 17 років та які перебувають за кордоном, мають повернутися до України та стати на військовий облік в ТЦК або СП.

Також в пресслужбі Сухопутних військ заявляли, що в Україні 17-річним юнакам надсилатимуть повістки. Їх отримають лише ті українці, які не встали на військовий облік протягом визначеного періоду.

Крім того, в Україні 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинило деякі зміни у процедурі перетину кордону.

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мобілізація Кабмін законопроект мобілізація в армію Ірина Верещук ТЦК та СП
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