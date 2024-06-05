Чи будуть скеровувати на ВЛК через додаток Резерв+: відповідь Міноборони

Технічно додати функцію направлення на ВЛК в застосунок не складно, розповів Дмитро Лазуткін.

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Технічно додати функцію направлення на ВЛК не складно / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Застосунок "Резерв+", нещодавно презентований Міністерством оборони, дозволяє військовозобов'язаним оновлювати свої дані без відвідування ТЦК. Додаток поки що не використовується для направлення на ВЛК, але така можливість розглядається. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані. Один зі способів зробити це – використання мобільного застосунку Резерв+. Однак після оновлення даних все одно необхідно проходити військово-лікарську комісію.

"Що стосується ВЛК, то анонсувалося, що така можливість буде, це в розробці", - зазначив речник відео дня

За словами Лазуткіна, технічно додати функцію направлення на ВЛК в застосунок не складно, але наразі ця опція не реалізована. Для цього потрібні юридичні підстави та відповідні нормативні акти.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Крім цього, нардеп Катерина Черногоренко заявила, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.

Як повідомляв Гларвед, після оновлення даних у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" не потрібно видаляти його з телефону. Якщо ж застосунок все-таки видалити, то дані в реєстрі все одно не зникнуть.

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