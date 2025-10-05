Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

Удар російського дрона забрав у п'ятницю життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана.

Антоні Лаллікан загинув унаслідок удару РФ/ Колаж Главред, фото УНІАН, t.me/s/ermaka2022

Головне:

Унаслідок удару дрона РФ загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан

Журналісти були одягнені в жилети з написом "Преса", що бачили оператори безпілотника РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав "навмисним ударом" атаку ворожого безпілотника, внаслідок якої на сході загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан та постраждав його український колега Георгій Іванченко.

"Дякую, @OSCE_RFoM, за цю чітку заяву. Дійсно, російський оператор безпілотника не міг пропустити позначку "Преса". Це був навмисний удар, спрямований на те, щоб замовчати репортажі про російську агресію. Росію потрібно притягнути до відповідальності, а її війні проти журналістики покласти край", - написав він у Х.

ОБСЄ у своєму Х засудило цілеспрямовану атаку російського безпілотника FPV у п'ятницю, унаслідок якої на сході України загинув французький журналіст Антоні Лаллікан та дістав важкі поранення журналіст Георгій Іванченко.

"Обидва були одягнені в жилети з написом "Преса", що російський військовий оператор безпілотника, який полював на них, чітко мав побачити. Я повторюю, що журналісти мають захищений статус згідно з МГП, і закликаю російську владу розслідувати це порушення МГП. Висловлюю співчуття родині та колегам пана Лаллікана і сподіваюся на якнайшвидше одужання пана Іванченка", - йдеться в повідомленні.

Подробиці загибелі французького журналіста на Донбасі

Удар російського дрона забрав у п'ятницю життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення.

ЗМІ повідомили, це сталося поблизу міста Дружківка Донецької області, яке розташоване приблизно за 15 км від лінії бойового зіткнення. Натомість Комишуваха розташована ще далі від лінії бойового зіткнення, приблизно за 17 км.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку із загибеллю фотожурналіста. "Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його сім'ї, близьким і всім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також висловив співчуття і наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано нападати на журналістів. "Ми докладемо всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності", - сказав він.

Що відомо про загиблого журналіста

38-річний Лаллікан став уже третім французьким журналістом, який загинув під час війни в Україні.

Паризький фотожурналіст працював для провідних французьких і міжнародних видань: Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern і багатьох інших, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила ракетою по готелю в Краматорську: серед поранених журналісти Reuters. Серед постраждалих - журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Як писав раніше Главред, журналісти потрапили під удар РФ на Донбасі. Інцидент стався на найгарячішому напрямку українського фронту - Покровському.

Нагадаємо, раніше журналіст, який повернувся з полону РФ, розповів про звірства росіян. У камерах Дмитро Хилюк перебував із різними людьми, і за ці роки їх було близько 60 осіб.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

