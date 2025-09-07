"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

Важливе із заяв Хилюка:
- У камерах були різні люди, і за ці роки їх було близько 60 осіб
- Росіяни дуже били молодих хлопців, особливо з Маріуполя
Журналіст Дмитро Хилюк, звільнений із російського полону, розповів про тортури в російських катівнях.
"Мене сильно не катували - мене просто били. Можливо, тому що я цивільний, а не військовослужбовець, до того ж не молодий - середнього віку, навіть старший", - повідомив він в інтерв'ю Главреду.
За його словами, у камерах він перебував із різними людьми, і за ці роки їх було близько 60 осіб.
"Майже всі були військовослужбовцями. Так от, росіяни дуже били молодих хлопців, особливо з Маріуполя, особливо тих, хто був снайпером, мінометником або танкістом. Тобто найбільше діставалося молодим, які мали певні бойові спеціальності", - зазначив він.
Журналіст також зазначає, що російські окупанти мучили українських бранців своєю музикою - "радянською" та пропагандистською.
Здається неймовірним: один із легендарних екскомандирів знову на волі
Серед українців, які повернулися з російського полону, - Олександр Бойчук, старший мічман і колишній командир тральщика "Генічеськ", який він врятував під час анексії Криму. Пізніше корабель був знищений російськими військами. За словами бійця Богдана Кутєпова, Бойчук зник у перші місяці повномасштабного вторгнення.
Раніше Хилюк розповів, що роблять росіяни з полоненими українцями. За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ. До операції з евакуації залучили спецпідрозділи ВМС і НГУ.
Читайте також:
- Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні
- Росіяни в полоні катували нас струмом, радянськими піснями і голодом - Хилюк
- Їжа з хробаками, холод і роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон
Про персону: Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред