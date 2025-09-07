"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

У камерах Дмитро Хилюк перебував із різними людьми, і за ці роки їх було близько 60 осіб.

Дмитро Хилюк повернувся з полону / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, КШППВ

Важливе із заяв Хилюка:

Росіяни дуже били молодих хлопців, особливо з Маріуполя

Журналіст Дмитро Хилюк, звільнений із російського полону, розповів про тортури в російських катівнях.

"Мене сильно не катували - мене просто били. Можливо, тому що я цивільний, а не військовослужбовець, до того ж не молодий - середнього віку, навіть старший", - повідомив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, у камерах він перебував із різними людьми, і за ці роки їх було близько 60 осіб.

"Майже всі були військовослужбовцями. Так от, росіяни дуже били молодих хлопців, особливо з Маріуполя, особливо тих, хто був снайпером, мінометником або танкістом. Тобто найбільше діставалося молодим, які мали певні бойові спеціальності", - зазначив він.

Журналіст також зазначає, що російські окупанти мучили українських бранців своєю музикою - "радянською" та пропагандистською.

Раніше Хилюк розповів, що роблять росіяни з полоненими українцями. За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ. До операції з евакуації залучили спецпідрозділи ВМС і НГУ.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

