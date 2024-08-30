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Дрон вибухнув просто перед авто: журналісти потрапили під удар РФ на Донбасі

Анна Ярославська
30 серпня 2024, 12:04
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Інцидент стався на найгарячішому напрямку українського фронту - Покровському.
Скриншот
Ворожий дрон вибухнув просто перед авто журналістів / скріншот

Знімальна група каналу 1+1 ледь не постраждала від удару ворожого дрона на Донбасі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Як видно на відео, дрон окупантів вибухнув просто перед автомобілем журналістів.

В авто перебувала знімальна група журналіста Олександра Моторного.

відео дня

Інцидент стався, коли медійники супроводжували евакуаційний автобус на Покровському напрямку.

Дивіться відео - Дрон окупантів вибухнув просто перед авто "1+1":

Скриншот

РФ вдарила по готелю з журналістами в Краматорську

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 серпня в Краматорську Донецької області прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по готелю. Постраждалі - журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару країни-агресора РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську Донецької області загинув британець Раян Еванс, який працював на інформаційне агентство Reuters.

Громадянин Великої Британії, радник із питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

Унаслідок атаки РФ двоє журналістів дістали поранення. Ще трьом медійникам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

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війна в Україні дрони Покровськ війна Росії та України
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