Дрон вибухнув просто перед авто: журналісти потрапили під удар РФ на Донбасі

Знімальна група каналу 1+1 ледь не постраждала від удару ворожого дрона на Донбасі. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Як видно на відео, дрон окупантів вибухнув просто перед автомобілем журналістів.
В авто перебувала знімальна група журналіста Олександра Моторного.
Інцидент стався, коли медійники супроводжували евакуаційний автобус на Покровському напрямку.
Дивіться відео - Дрон окупантів вибухнув просто перед авто "1+1":
РФ вдарила по готелю з журналістами в Краматорську
Як повідомляв Главред, у ніч на 25 серпня в Краматорську Донецької області прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по готелю. Постраждалі - журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.
Пізніше стало відомо, що внаслідок удару країни-агресора РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську Донецької області загинув британець Раян Еванс, який працював на інформаційне агентство Reuters.
Громадянин Великої Британії, радник із питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.
Унаслідок атаки РФ двоє журналістів дістали поранення. Ще трьом медійникам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.
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