Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоні

У полоні у Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він вперше зміг поговорити з батьками.

https://glavred.net/ukraine/byli-v-polnoy-informacionnoy-izolyacii-hilyuk-rasskazal-o-tom-chto-proishodilo-v-plenu-10692338.html Посилання скопійоване

З російського полону повернули журналіста Дмитра Хилюка / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

З російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка

Дмитро Хилюк пробув у російському полоні три роки

З російського полону повернувся український кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, який пробув у неволі цілих три роки. Росіяни викрали його ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині журналіст вже встиг поговорити з батьками, а 24 серпня він вважає другим Днем народження. Про це повідомляє УНІАН.

"Емоції переповнюють. Я дуже щасливий, що повернувся. Тепер для мене цей день не тільки День Незалежності, а й другий день народження", - сказав Хилюк незабаром після повернення.

відео дня

Він не міг стримати сліз, коли говорив з батьками. За весь час полону він отримав лише один лист від рідних у 2025 році, який йому відправили ще у 2023 році.

"З листами там, до речі, катастрофа. Ніхто їх майже не отримує. Повний інформаційний вакуум. Люди в полоні мають сили, кажуть, ми будемо триматися. Але велика біда в тому, що ніхто не знає, що з їхніми рідними", - заявив Хилюк.

Що відбувалось у російському полоні

Росіяни намагалися ізолювати українських полонених від будь-якої інформації. Українці не знали навіть про звільнення Херсону. До того ж у них не було можливості дізнатися, яка сьогодні дата чи час.

"Уперше за 3,5 роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. Календар ми теж вели самі, запам'ятовуючи, яке сьогодні число і яке буде завтра ... Ми бачили тільки зафарбовані вікна камери, шматочок неба через відкрите вікно для провітрювання, асфальт, тому що ходили ми зігнутими. Не бачили трави, не бачили птахів, єдині птахи були - ворони на спостережній вежі за всі ці роки", - розповідає Хилюк.

Він додав, що лише іноді охоронці могли сказати, коли цього року Великдень.

"Людяних облич я бачив тільки одного за всі ці роки з персоналу, скажімо так", - уточнив журналіст.

Як Дмитро Хилюк дізнався про обмін

Кілька днів тому з'явилися перші натяки на те, що може відбутися обмін полоненими. Він дізнався про обмін від своїх сусідів по камері. Його перевели в іншу камеру, однак після цього повернули назад та сказали, що обміну не буде.

Його та інших полонених змусили підписати бумаги про те, що у них нібито нема претензій до Росії.

"Про те, що нібито на нас не чинили ні морального, ні фізичного впливу. Тобто, повну нісенітницю, яку в полоні ми, звичайно, всі підписали", - додав журналіст.

Згодом полонених зібрали, зав'язали очі та руки. Зізнається, що з ними "поводились, як з худобою". До останнього він сумнівався у тому, що його можуть вести на обмін, адже часто людей забирали, а потім повертали.

"Коли російський літак приземлився тільки в Білорусі, і коли нам сказали зняти з очей пов'язки і розмотати руки від клейкої стрічки, тоді я зрозумів - пекло закінчилося", - додав кореспондент.

Дивіться відео з Дмитром Хилюком після повернення з полону:

Дмитро Хилюк повернувся з полону / фото: скріншот

У якому стані повернувся Дмитро Хилюк

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що журналіст дуже схуд. Нині він важить менше ніж 45 кг. Його стан здоров'я серйозно погіршився. У Хилюка болить серце та з'явився абсцес.

"Попереду на українця чекає реабілітація. За долю журналіста хвилювалися тисячі українців. Держава працювала над його звільненням довгий час. Тепер Дмитро на Батьківщині!" - зазначив Лубінець.

Чим планує зайнятися Дмитро Хилюк після звільнення з полону

Кореспондент понад усе мріє обійняти своїх батьків та навіть розцілувати їх. Востаннє вони бачились на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни окупували Київщину.

Вже після цього Хилюк не хоче втрачати час та планує повернутися на роботу.

Обмін полоненими - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, в День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 осіб. Серед військових, які повернулися з полону, є представники майже всіх сил оборони - десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, підрозділів ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Також було звільнено вісім цивільних. Серед них - ексмер Херсону Володимир Миколаєнко. Його взяли у полон у квітні 2022 року. Того ж року росіяни погодились обміняти Миколаєнка, але він пожертвував собою заради сусіда по камері, який був важкохворим.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося звільнити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред