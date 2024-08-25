РФ вдарила ракетою по готелю в Краматорську: серед поранених журналісти Reuters

Серед постраждалих - журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

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РФ вдарила по Краматорську ракетами / Колаж: Главред, Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

У ніч на неділю, 25 серпня, у Краматорську Донецької області прогриміли вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.

"Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Є поранені. Один у важкому стані. Встановлюємо ступінь завданих збитків унаслідок ворожого обстрілу", - повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Пізніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни вдарили по готелю, у місті триває пошуково-рятувальна операція.

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"Усі постраждалі - журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст із Великої Британії", - ідеться в повідомленні.

Подробиці удару РФ по готелю в Краматорську

Метою російської атаки в Краматорську був житловий квартал, в епіцентрі якого розташовувався готель, удар, імовірно, завдано "Іскандером", розпочато досудове розслідування, повідомили в Офісі генпрокурора України в неділю.

"За даними слідства, 24 серпня 2024 року о 22:35 війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по м. Краматорськ. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа, 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію та різані рани тіла. Постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ще один їхній колега, ймовірно, перебуває під завалами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю і житлові будинки.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники і правоохоронці.

Пізніше Гончаренко уточнив, що внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 6 осіб дістали поранення, двоє з них у важкому стані.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти запустили по території України балістичні ракети, повідомили Повітряні сили України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами. Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника. Тринадцять із них збили захисники українського неба.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти атакували Київ із повітря - ворог застосував балістичне озброєння. Також були запущені дрони. РФ втретє поспіль застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.

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