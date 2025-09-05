Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

Звільнений журналіст зізнався, в яких умовах росіяни утримують полонених.

Як росіяни поводяться із полоненими / колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, УНІАН

Головне із розповіді звільненого з полону журналіста:

Росіяни били полонених електрострумом, шокерами і польовими телефонами

Українців змушували ходити без одягу без будь-якої необхідності

Полонених годували залишками від крупи, рибою з черв'яками

Система пригнічення людини і знищення людського в людині в Росії напрацьована з часів Івана Грозного. Пригноблення і тортури людей в Росії поставлені на науковий фундамент, Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, звільнений з російського полону, Дмитро Хилюк.

Він розповів, що коли тільки потрапляєш в полон, ворог перш за все намагається приголомшити і налякати, щоб ти не міг чинити опір, був розгубленим і дезорієнтованим.

"Далі почалося пресування: побиття електрострумом, шокерами і польовими телефонами. Не припинялися вербальні образи, стусани, побої. Голод... Голод – це в Росії особливий інструмент тортур і пригнічення людини. Також застосовували роздягання, тобто роздягали і змушували ходити без одягу без будь-якої необхідності. Це не було для медичного огляду, ні. Просто роздягали – і ходіть голими. Іноді це пояснювалося тим, що нібито брали на прання тюремну форму, але її могли днями не віддавати. Ми мерзли, оскільки це була зима", - наголосив журналіст.

За його словами, полонених годували залишками від крупи з черв'яками, рибою з черв'яками.

"Побутові умови були жахливі, психологічні тортури – ще жахливіші. Ми перебували в повному інформаційному вакуумі: ми не знали нічого про те, що відбувалося у світі, Україні, Києві. Про це не можна було питати, та й ніхто ні про що нам не говорив", - каже Хилюк.

Він зізнається, що росіяни катували також тим, що цілий день у гучномовець кричали радянські пісні, які крутилися сто разів по колу.

"Або крутилася якась пропаганда і агітація з російських релігійних каналів і передач на кшталт Соловйова. Крутили різне сміття. І так було з 6 ранку до 10 вечора", - сказав звільнений з російського полону журналіст.

Він також додав, що в Новозибкові було найжорсткіше.

"У Пакіно не було так холодно, принаймні, в нашому корпусі, тобто холодом там не катували. І в Пакіно менше били, а останні півтора року полону взагалі не били. А так, у полоні був весь комплект: і холод, і голод, і побої, і моральний тиск", - розповів Хилюк.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна повернула з російського полону колишнього мера Херсону Володимира Миколаєнка, якого росіяни незаконно позбавили волі ще у 2022 році, коли захопили Херсон. Володимир Миколаєнко до останнього залишався вірним Україні та не перейшов на бік ворога навіть під тиском.

14 серпня Україна та Росія провели обмін полоненими. В рамках обміну додому вдалося повернути цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон ще в 17 років.

Крім того, 14 серпня додому з російського полону повернулися 84 українці. Серед них старший мічман, колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук. Саме він врятував цей корабель під час анексії Криму у 2014 році.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

