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Українські військові можуть тренуватися в Британії: Джонсон звернувся до Зеленського з пропозицією

17 червня 2022, 18:46

Британія може забезпечити підготовку до 10 тис. українських військових кожні 120 днів.

Джонсон, Зеленський, ЗСУ
Українські військові зможуть проходити підготовку в Британії/ УНІАН, Офіс президента

Українські військові можуть проходити підготовку на британській території. З такою пропозицією прем'єрміністр Британії Борис Джонсон звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Independent.

Джонсон вважає, що нова масштабна програма військової підготовки може змінити баланс у війні проти Росії.

"Українські військові використовують Британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих же свобод, які ми сприймаємо як належне", - сказав Борис Джонсон.

Британія може забезпечити підготовку до 10 тис. українських військових кожні 120 днів.

"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", – додав Джонсон.

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Нагадаємо, прем'єрміністр Британії Борис Джонсон вдруге приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення. Зеленський обговорив з Джонсоном поставки важкої зброї і системи ППО, економічну підтримку України, посилення санкцій проти РФ, а також гарантії безпеки для України.

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єрміністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував Главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи. Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
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