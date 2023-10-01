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РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

Олексій Тесля
1 жовтня 2023, 14:56 оновлено 1 жовтня, 15:05
Операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована, зазначив Ілля Євлаш.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

В Бахмуті Донецької області російські окупанти зосередили танкові, мотострілкові та десантні полки чисельністю понад 10 тисяч особового складу, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, у цьому районі тривають запеклі бої.

Він уточнив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку збільшилася вже повністю укомплектована чисельність 25-ї армії РФ. За його словами, раніше там було 12 тисяч військових, зараз йдеться про більш ніж 17 тисяч.

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Представник Східного угруповання військ вважає, що РФ не збирається залишати Бахмут. Водночас він пояснив, що штурмувати Бахмут — це дуже велика ціна, тому Україна не може дозволити втратити там стільки людей.

Український офіцер уточнив, що операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована відповідно до наявної обстановки, а також після проведення всіх мінно-інженерних вибухових розгороджень.

"Зараз вживаються всі необхідні заходи, щоб просунутися вперед, бойові порядки і закріпитися там і завдати вогневого ураження противнику", - додав Євлаш.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом і наступають на двох напрямках. ЗСУ завдали удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 і 6 артилерійським засобам противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті в піпівоточення. Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

Росія змінює тактику під Бахмутом, розповів раніше заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко. За його словами, противник все більше використовує безпілотники і намагається придушити українські опорні пункти.

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Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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