Українські військові закінчили навчання на Challenger 2 у Британії: танки використають у контрнаступі

Військові пройшли підготовку з управління, водіння та спільної роботи в якості екіпажу Challenger 2, а також ефективного виявлення та ураження цілей.

Українські військові завершили навчання на Challenger 2 у Британії / Скріншот відео Міноборони Великої Британії

Українські екіпажі повернулися додому після навчання в Британії на танках Challenger 2, які, як очікується, будуть використані в контрнаступі ЗСУ.

Як пише The Guardian, британські військові впродовж декількох тижнів інструктували своїх колег щодо експлуатації бронетехніки.

Бійці з України вирушили до Британії незабаром після того, як у січні прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Лондон направить Києву 14 таких танків.

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"Очікується, що українські екіпажі й танки будуть на позиціях до весняного контрнаступу, який, як вважають, перебуває в розробці", – йдеться у статті.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що українські солдати повернуться на батьківщину краще оснащеними та навченими.

Зазначається, що українські воїни пройшли підготовку, яка включала в себе інструкції з управління, водіння та спільної роботи в якості екіпажу Challenger 2, а також ефективного виявлення і ураження цілей.

Куратор навчальної місії підполковник Джон Стоун назвав підготовку українських захисників "величезною честю".

"Для групи центру бойових маневрів було честю провести цей тренінг для наших українських партнерів. Ми всі були дуже вражені рівнем продемонстрованої компетентності, і не сумніваємося, що наші друзі будуть найбільш ефективно використовувати Challenger 2 в майбутніх боях, захищаючи свою батьківщину", – сказав Стоун, який керував навчальним завданням.

Зазначимо, крім 14 британських танків Challenger, Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

Танки Challenger 2 для України

14 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак ухвалив рішення про відправцку в Україну британських танків Challenger 2. Йдеться про передачу ЗСУ танкового ескадрону.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що поставка танків Challenger 2 відбудеться "до початку літа або в травні, ймовірно, ближче до Великодня".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

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