Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну карту

У мережі публікують повний історичний архів пересувань військової техніки РФ.
Команда київських волонтерів-IT-шників створила інтерактивну карту, яка дозволяє відстежувати присутність і переміщення російської армії біля кордонів України.
Авторами проекту стали Kordon.io, йдеться в системі моніторингу в Twitter.
"Наша мета - поліпшити якість і оперативність інформації, що може допомогти Збройним силам і зменшити потік дезінформації", - зазначили фахівці.
Крім того, на своїй сторінці вони опублікували повний історичний архів пересувань військової техніки у всіх відомих їм локаціях.
"Ми не публікуємо внутрішню розвідувальну інформацію, висвітлюючи тільки ті локації, які публічно відомі на сьогоднішній день", - додали розробники.
Система працює за допомогою використання даних супутникових радарів, щоб не залежати від погодних умов. За їх словами, вона дає можливість відновити хронологію в разі військових провокацій за участю скупчень військової техніки.
"Супутникові знімки-це не завжди просто, особливо коли справа стосується радарних даних. Зараз вони шукають волонтерів, які візьмуться коментувати отримані дані для запобігання дезінформації серед населення", - додали ІТ-шники.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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