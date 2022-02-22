"Обстріли" на Донбасі припиняться: Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни

Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни / instagram.com/xenia_sobchak/

Визнання незалежності "ЛДНР" Росією було очікуваним, і тепер обстріли на Донбасі припиняться.

На своїй сторінці в Instagram відома російська телеведуча Ксенія Собчак написала, що "всі були до цього готові, все це було на поверхні останні дні".

"Всі члени Радбезу сказали своє чітке "так" і тільки нещасний Наришкін так злякався натиску Путіна, що запропонував прийняти республіки до складу Росії, а не визнати. До цього не дійшло, але мова все одно була історичною для президента сучасної Росії", - написала Собчак, додавши, що Путін поставив під сумнів взагалі всю легітимність України.

За її словами, російська сторона була відкрита до діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але питання довгий час залишалося не вирішене.

Також у своєму пості вона зазначила, що головна умова для Росії була – невступ України до НАТО, і це була вимога більше для США.

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читайте також"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФ"Одна велика вимога сформульована була все-таки не для України, а для американців. Зовсім коротко посил звучить так: "приберіть НАТО від України" і вимога цілком для США здійсненна і навіть безболісна. Але чи дозволять вони собі тепер здавати назад?", – написала Собчак.

Телеведуча вважає, що після визнання самопроголошених республік "гаряча глобальна війна" за участю Росії стала ще менш імовірною, ніж раніше.

"Введення військ тільки підтверджує мою теорію про небажання глобальної війни на тлі медійної. "Обстріли" припиняться, російські війська в пропагандистських ЗМІ "принесуть з собою мирне життя", - підсумувала Собчак.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії. Російське телебачення також показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину розмірковував про історію СРСР в цілому та Україну зокрема.

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