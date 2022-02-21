Загострення ситуації на Донбасі: багато обстрілів, загинув боєць ЗСУ, є поранені

На Донбасі загинув боєць ЗСУ / Фото Reters

Від початку поточної доби, 21 лютого, збройні формування РФ 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння.

У результаті обстрілів четверо військових отримали поранення, один боєць ЗСУ загинув, повідомляє пре-центр штабу ООС в Facebook.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Харчовик - з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.

П'ять разів - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Лебединське-безпілотник ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку Другу - з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскіно - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Врубовку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкине - з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"У результаті обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення і знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Володимир Путін після сьогоднішнього засідання Ради Безпеки РФ, як очікується, може визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО - " ЛНР "і"ДНР". За інформацією російських пропагандистів, питання вирішиться протягом "найближчих годин".

Нагадаємо, на терміновому засіданні Радбезу РФ Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю. За його словами, ці можливості нібито вищі, ніж у Ірану і Північної Кореї.

Читайте також: