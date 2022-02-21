Загострення ситуації на Донбасі: багато обстрілів, загинув боєць ЗСУ, є поранені

E результаті обстрілів четверо військових отримали поранення, один боєць ЗСУ загинув, повідомляє преcцентр штабу ООС в Facebook.
Від початку поточної доби, 21 лютого, збройні формування РФ 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння.
У результаті обстрілів четверо військових отримали поранення, один боєць ЗСУ загинув, повідомляє пре-центр штабу ООС в Facebook.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Харчовик - з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.
- П'ять разів - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Лебединське-безпілотник ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
- Новоселівку Другу - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскіно - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Врубовку - з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
- Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
- Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
- Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"У результаті обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення і знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Володимир Путін після сьогоднішнього засідання Ради Безпеки РФ, як очікується, може визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО - " ЛНР "і"ДНР". За інформацією російських пропагандистів, питання вирішиться протягом "найближчих годин".
Нагадаємо, на терміновому засіданні Радбезу РФ Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю. За його словами, ці можливості нібито вищі, ніж у Ірану і Північної Кореї.
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