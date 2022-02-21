Танки та гаубиці: з'явилися нові супутникові знімки з військами РФ біля кордонів України

Армію РФ перекидають на кордон України / Reuters

Опубліковані нові супутникові знімки, на яких зафіксовано переміщення російських військ на кордонах з Україною.

Кадри зроблені 20 лютого, повідомляє CNN з посиланням на дані приватної компанії Maxar.

Уточнюється, що РФ активно переміщує сили на території, розташованій за 35 км від кордону з Україною.

Підкреслюється, що "на північний захід від Бєлгорода і поблизу Солоти і Валуйок в Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".

У повідомленні говориться: "Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігалися раніше... До недавнього часу вони розміщувалися на або поруч з гарнізонами і навчальними полігонами. Зараз (у неділю) більшість підрозділів і допоміжного спорядження в Солоті відбули, і по всьому району можна бачити сліди пересування транспортних засобів і конвої бронетехніки".

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/ Maxar Technologies

Разом з тим у місцях, де ще минулої неділі розміщувалися значні сили, їх майже не залишилося.

Водночас деяку військову техніку помітили на схід від Валуєк, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

У CNN встановили геолокацію декількох відео, що з'явилися в Мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями і бронетехнікою в районі Бєлгорода.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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