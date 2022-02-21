Обстріли на Донбасі: загинуло ще двоє бійців ЗСУ, а також мирний житель

На Донбасі загинув мирний житель / фото штаб ООС

В результаті обстрілу Зайцевого в Донецькій області загинули двоє українських військових. Ще троє отримали поранення, повідомляє сайт Національної поліції.

"В результаті обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, троє-поранені. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 КК (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також у результаті обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель. Відомо, що це чоловік 1970 року народження, заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - написав у Facebook голова ОДА.

За оперативними даними, в результаті обстрілу пошкоджені об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебитий газопровід.

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"У результаті обстрілу загинула цивільна людина, дані про нього уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.

21 лютого президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради Безпеки Росії. Засідання стосується загострення ситуації навколо України.

Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

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