Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

Маріна Фурман
2 грудня 2025, 20:42
292
Графіки відключень світла щоразу посилюються після російських атак на енергетику.
отключения света
Експерт спрогнозував, коли графіки відключень стануть мʼякшими / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Відключення світла є прямим наслідком російських атак
  • Графіки відключень в Україні можуть зникнути, але лише якщо замість Росії буде океан

Країна-агресор Росія продовжує регулярно бити по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до руйнації обʼєктів та планових або ж екстрених відключень світла. Відсутність електроенергії на пряму залежить від обстрілів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA.

За його словами, графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі.

відео дня

"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — сказав експерт.

На його думку, навіть послаблення відключень це здебільшого тимчасове явище, яке не має масового характеру.

"Це послаблення настає тоді, коли зруйновану енергетику первинно відновили та наслідки атак ліквідували. Тобто більш-менш стабілізували ситуацію. До цього графіки стають дуже жорсткими", — пояснює Харченко.

Він додає, що до кінця зими українцям не варто сподіватися на позитивні зміни у графіках відключень світла. Експерт наголошує, що чим більше обстрілів по енергетиці, яка і так зруйнована, тим сильніші відключення.

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - прогноз експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Інші новини:

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

22:01Світ
"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:36Україна
"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Останні новини

23:08

Не бояться часу та перегрівів: ТОП‑5 кросоверів з "безсмертним" автоматом

22:32

Як миттєво прибрати запотівання лобового скла: експерти назвали "чарівну" кнопку

22:14

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

22:01

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

21:36

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
21:18

"За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського

20:51

Рідним буде важко відірватись: рецепт соковитої запеченої курки на Новий рікВідео

20:45

Спатифілум не цвіте: експерти розкрили простий домашній спосіб оживити йогоВідео

20:42

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

Реклама
20:27

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:15

"Будь ласка": Катерина Усик постраждала

20:07

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

19:51

Чому не можна виливати молоко у раковину: експерти назвали неочевидну причину

19:38

Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

19:37

Що чекає Україну, якщо мирної угоди не буде: Кулеба зробив невтішний прогноз

19:22

Буданов став ключовою фігурою переговорів із США після відставки Єрмака - The Telegraph

19:19

Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпекуВідео

19:11

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

19:10

Удар по танкеру біля Туреччини: чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФПогляд

19:00

Ваш місяць народження розповість, як знайти свою людину: рецепт нумерологів

Реклама
18:47

Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

18:40

Головоломка для мегамозків: лише одиниці знайдуть пінгвіна за 30 секунд

18:38

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

18:28

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

18:28

Польське, німецьке чи українське: як за допомогою прізвища дізнатися походження

18:15

12 годин без світла: з'явилися нові графіки вимкнень на 3 грудня

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

Реклама
16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти