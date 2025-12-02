Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

Графіки відключень світла щоразу посилюються після російських атак на енергетику.

Експерт спрогнозував, коли графіки відключень стануть мʼякшими / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Відключення світла є прямим наслідком російських атак

Графіки відключень в Україні можуть зникнути, але лише якщо замість Росії буде океан

Країна-агресор Росія продовжує регулярно бити по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до руйнації обʼєктів та планових або ж екстрених відключень світла. Відсутність електроенергії на пряму залежить від обстрілів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA.

За його словами, графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі.

"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — сказав експерт.

На його думку, навіть послаблення відключень це здебільшого тимчасове явище, яке не має масового характеру.

"Це послаблення настає тоді, коли зруйновану енергетику первинно відновили та наслідки атак ліквідували. Тобто більш-менш стабілізували ситуацію. До цього графіки стають дуже жорсткими", — пояснює Харченко.

Він додає, що до кінця зими українцям не варто сподіватися на позитивні зміни у графіках відключень світла. Експерт наголошує, що чим більше обстрілів по енергетиці, яка і так зруйнована, тим сильніші відключення.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - прогноз експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Інші новини:

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

