Таких цін давно не було: в Україні різко зросла вартість популярного продукту

Аналітики прогнозують, що ціни будуть рости ще певний час.

Один із базових овочів дико подорожчав / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

На ринку дорожчає капуста

Ціни на капусту коливаються в межах 7-16 гривень

У найближчий час очікується подальше здорожчання овоча

В Україні з 1 вересня почали рости ціни на білокачанну капусту. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, це пов'язано з обмеженням пропозиції в умовах активної торгівлі.

Сьогодні український ринок переживає період міжсезоння, коли реалізація капусти середніх сортів вже майже закінчилася, а продаж пізніх сортів ще повноцінно не почався.

Які ціни на капусту на ринку

Станом на 3 вересня фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7-16 гривень за кілограм. Ціна залежить від якості та обсягів запропонованих партій продукції.

Тож капуста сьогодні коштує в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Чому настільки подорожчала капуста

Різке подорожчання капусти спричинили кілька факторів. Насамперед ціни піднялися через те, що скоротилася пропозиція продукції на ринку. Також на цінову політику впливає ціновий попит у цьому сегменті продукції.

Наскільки змінилися ціни на капусту за рік

Аналітики зазначили, що у порівнянні з минулорічними цінами, вартість капусти сьогодні на 36% менша. Але на ринку прогнозують, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше.

Чи знизяться ціни на капусту

Попри те, що у найближчий тиждень білокачанна капуста на українському ринку, найімовірніше, буде дорожчати, вже через тиждень прогнозується "суттєвий ціновий спад". Його спровокує масове надходження капусти пізніх сортів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні спостерігається зменшення попиту на вершкове масло, що поступово тягне за собою здешевшання цього продукту. Наразі в українських мережах супермаркетів ціни варіюються в межах 85-90 гривень.

Раніше повідомлялося, що через те, що ціни на пшеницю коливатимуться від 5800 до 6300 гривень за тонну, хліб в Україні здорожчає приблизно до 25% у річному вимірі.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують стрімко дешевшати яблука. Це сталось через низький попит та збільшення пропозиції осінніх сортів.

