Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

Даяна Швець
6 вересня 2025, 13:34
659
Основні причини подорожчання - висока собівартість виробництва, зростання цін на пальне, корми та електроенергію, а також скорочення обсягів поставок.
супермаркет, деньги, мясо, продукты, цены
В Україні змінилися ціни на м’ясо / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні зафіксовано значне зростання цін на куряче філе: у порівнянні з січнем 2025 року ціна зросла на 39%
  • Станом на вересень 2025 року середня вартість курячого філе в супермаркетах становить 239,55 грн

В Україні переглянули ціни на деякі продукти харчування. Найбільше подорожчало куряче філе, і в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

За даними Мінфіну, на початок вересня 2025 року середня ціна кілограма курячого філе становить 239,55 грн. Для порівняння: у липні його можна було придбати за 218,21 грн, тобто ціна зросла більш ніж на 21 грн. Якщо ж брати дані від Держстату, у січні кілограм коштував 172,09 грн, що свідчить про зростання майже на 39% за вісім місяців.

відео дня

Мінімальні ціни на філе у різних мережах супермаркетів такі:

  • Варус — 224,90 грн/кг
  • Метро — 225,58 грн/кг
  • Ашан — 225,90 грн/кг
  • Фора — 228 грн/кг
  • Новус — 234 грн/кг
  • Сільпо — 241,70 грн/кг
  • АТБ — 243,29 грн/кг
  • МегаМаркет — 245,10 грн/кг
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни вказані без урахування знижок, проте акційні пропозиції дозволяють зекономити. Наприклад, у Сільпо кілограм продавали по 141,30 грн із дисконтом 14%. В Ашані до 9 вересня діє знижка 24% - замість 336,80 грн ціна знижена до 255 грн/кг. У Метро вартість зменшили на 16% - 233,90 грн/кг проти попередніх 279,66 грн.

Фахівці пояснюють, що стабільне зростання цін на м’ясо пов’язане зі збільшенням витрат на його виробництво. Утримання птиці стає дедалі дорожчим через подорожчання кормів, пального й електроенергії.

Крім того, скорочення обсягів постачання, спричинене війною, окупацією територій і загибеллю поголів’я, теж тисне на ринок.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред раніше писав, що тепер важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною. Зниження цін відбулося через кілька причин: люди стали менше купувати продукти всередині країни, натомість зріс обсяг завезених з-за кордону сирів, а також тимчасово припинився експорт до країн Європейського Союзу.

Ба більше, в Україні спостерігається зниження цін на вершкове масло. За даними аналітичної компанії ІНФАГРО, це пов'язано зі зменшенням попиту на цей продукт всередині країни.

В той же час, з 1 вересня в Україні зросла вартість білокачанної капусти. За інформацією від аналітиків проєкту EastFruit, причина полягає в тому, що кількість пропозицій на ринку зменшилася, а попит на неї, навпаки, зріс.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курятина продукт продукти харчування ціни на продукти новини України цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:54Світ
Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

13:18Україна
Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:40Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

Останні новини

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Реклама
12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

Реклама
10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

08:53

Чому капуста в'яне на грядці: вся справа в її сусідахВідео

08:50

У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

08:25

Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

08:10

Як на Покровському напрямку окупанти вирішили повторити операцію "Потік"Погляд

07:34

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

06:10

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?Погляд

06:00

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

05:00

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

04:00

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

03:30

Город у вересні: що посіяти, щоб насолоджуватися зеленню та овочами до зими

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с

02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:10

Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими

Реклама
05 вересня, п'ятниця
23:46

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти