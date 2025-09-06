Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

Основні причини подорожчання - висока собівартість виробництва, зростання цін на пальне, корми та електроенергію, а також скорочення обсягів поставок.

В Україні змінилися ціни на м’ясо / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні зафіксовано значне зростання цін на куряче філе: у порівнянні з січнем 2025 року ціна зросла на 39%

Станом на вересень 2025 року середня вартість курячого філе в супермаркетах становить 239,55 грн

В Україні переглянули ціни на деякі продукти харчування. Найбільше подорожчало куряче філе, і в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

За даними Мінфіну, на початок вересня 2025 року середня ціна кілограма курячого філе становить 239,55 грн. Для порівняння: у липні його можна було придбати за 218,21 грн, тобто ціна зросла більш ніж на 21 грн. Якщо ж брати дані від Держстату, у січні кілограм коштував 172,09 грн, що свідчить про зростання майже на 39% за вісім місяців.

Мінімальні ціни на філе у різних мережах супермаркетів такі:

Варус — 224,90 грн/кг

— 224,90 грн/кг Метро — 225,58 грн/кг

— 225,58 грн/кг Ашан — 225,90 грн/кг

— 225,90 грн/кг Фора — 228 грн/кг

— 228 грн/кг Новус — 234 грн/кг

— 234 грн/кг Сільпо — 241,70 грн/кг

— 241,70 грн/кг АТБ — 243,29 грн/кг

— 243,29 грн/кг МегаМаркет — 245,10 грн/кг

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни вказані без урахування знижок, проте акційні пропозиції дозволяють зекономити. Наприклад, у Сільпо кілограм продавали по 141,30 грн із дисконтом 14%. В Ашані до 9 вересня діє знижка 24% - замість 336,80 грн ціна знижена до 255 грн/кг. У Метро вартість зменшили на 16% - 233,90 грн/кг проти попередніх 279,66 грн.

Фахівці пояснюють, що стабільне зростання цін на м’ясо пов’язане зі збільшенням витрат на його виробництво. Утримання птиці стає дедалі дорожчим через подорожчання кормів, пального й електроенергії.

Крім того, скорочення обсягів постачання, спричинене війною, окупацією територій і загибеллю поголів’я, теж тисне на ринок.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред раніше писав, що тепер важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною. Зниження цін відбулося через кілька причин: люди стали менше купувати продукти всередині країни, натомість зріс обсяг завезених з-за кордону сирів, а також тимчасово припинився експорт до країн Європейського Союзу.

Ба більше, в Україні спостерігається зниження цін на вершкове масло. За даними аналітичної компанії ІНФАГРО, це пов'язано зі зменшенням попиту на цей продукт всередині країни.

В той же час, з 1 вересня в Україні зросла вартість білокачанної капусти. За інформацією від аналітиків проєкту EastFruit, причина полягає в тому, що кількість пропозицій на ринку зменшилася, а попит на неї, навпаки, зріс.

