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"Після контрнаступу армії РФ буде хана": ЗСУ йдуть вперед – засткомбата ДШБ

Олексій Тесля
21 травня 2023, 01:30
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ЗСУ довго стримували просування противника, завдаючи йому максимальних ударів, пояснив Рустам Реметов.
ВСУ, війна
ЗСУ готові до контрнаступу / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

Контрактники та мобілізовані в лавах ЗСУ успішно виконують свої завдання. Вони готові воювати, щоб вибити ворога зі своєї землі, але не готові стояти в обороні, заявив заступник командира батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади капітан Рустам Реметов.

"Хлопці штурмують, штурмують і штурмують. Без відкатів. А противник панічно тікає", — розповів він Фактам про ситуацію на фронті напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Український офіцер пояснив, що ЗСУ довго стримували просування противника, завдаючи йому максимальних ударів, щоб він ніс якомога більше втрат.

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"А в той час в різних точках України йшло створення і укомплектування нових бригад, наші військові проходили навчання в різних країнах. Така була мета — ми тримаємо удар, а інші готуються", - говорить він.

Коментуючи майбутні дії ЗСУ щодо звільнення окупованих територій заступник комбата висловив упевненість в тому, що контрнаступ відбудеться.

"І ось тоді російської армії просто хана. Ми обов'язково відвоюємо захоплені території, противник буде розбитий, перемога буде за нами в будь-якому випадку. Завдяки нашим могутнім офіцерам, сержантам, адекватним солдатам все буде добре", — упевнений він.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що при наступах співвідношення втрат атакуючих і тих, хто тримає оборону один до трьох-восьми.

"А у нас зараз така ситуація, що ми викошуємо російські позиції, у них є загиблі, поранені, полонені, а у наших груп при штурмових діях навіть загиблих немає. Ось це я вважаю класним результатом", — додав Реметов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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