Війна РФ і України не завершиться перемогою жодної зі сторін, мирних переговорів не буде - Washington Post

Рік завершиться для обох сторін лише "незначними" територіальними досягненнями. Така патова ситуація описується як "найвірогідніший сценарій".

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Війна Росії та України не завершиться перемогою жодної сторони - WP / Фото: УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться у "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що навіть якщо Україна поверне собі "значні" території та завдасть "серйозні втрати російським військам" (що, на думку американської розвідки, малоймовірно) досягнення країни не приведуть до мирних переговорів.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні впродовж 2023 року у всіх розглянутих сценаріях", – йдеться в документі, який раніше не розголошувався.

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"Оцінка, заснована на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєння і техніки кожної зі сторін, може заохотити критиків війни, які закликали великі держави, такі як США і Китай, підштовхнути Київ і Москву до врегулювання і припинення конфлікту, який призвів до вимушеного переміщення мільйонів людей, а також загибелі та поранень сотень тисяч", - йдеться у статті.

Оприлюднений документ також говорить про те, що рік завершиться для обох сторін лише "незначними" територіальними досягненнями в результаті "недостатньої кількості військ і постачання для ефективних операцій".

У матеріалі вказується, що така патова ситуація, коли жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, описується в документі як "найімовірніший сценарій".

Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни і "критики" того, як ведеться війна, "підвищивши ймовірність зміни керівництва", йдеться в документі. При цьому неясно, чи призведе документ до зміни керівництва в політичному або військовому контексті.

Тупикова ситуація також призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення, прогнозується в документі.

Водночас Київ, ймовірно, також посилить удари по території РФ, що викликає занепокоєння деяких офіційних осіб США, які побоюються, що такі атаки можуть змусити президента Володимира Путіна до ескалації, або дати Китаю привід почати летальну підтримку Росії.

Що стосується російської сторони, то глухий кут змусить Москву задіяти "скорочені резерви через зменшення бойової потужності", йдеться у документі. Кремль також, імовірно, прискорить зусилля з інтеграції захоплених територій в Росію.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

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