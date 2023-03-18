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Війна в Україні не закінчиться у 2023 році, можливе тимчасове припинення вогню - Куса

18 березня 2023, 01:38
Нові переговори України та Росії будуть класичними переговорами двох ворогуючих сторін. Жодної реанімації Мінських угод не буде.
Ілля Куса, війна
Ілля Куса дав прогноз щодо завершення війни в Україні / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Війна в Україні навряд чи закінчиться в 2023 році поверненням під контроль Києва всіх територій в рамках кордонів 1991 року. Можливе тимчасове припинення вогню, але повторення Мінських угод не буде. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

За його словами, позиції Росії та України занадто поляризовані, тому жодної реанімації Мінських угод не буде.

"Адже якщо в 2014 році Росія приховувала свою участь у війні, а Мінські угоди народилися з твердження про те, що РФ не є стороною конфлікту, то зараз такого немає, і Україна з Росією безпосередньо воюють між собою. Тому немає сенсу придумувати якісь політичні надбудови, щоб щось приховувати", - пояснив Куса.

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Таким чином, нові переговори України та Росії будуть класичними переговорами двох ворогуючих сторін.

"І це, з одного боку, звільняє, тому що можна вести переговори один з одним на серйозному рівні, тобто безпосередньо і без посередників у вигляді квазідержавних угруповань і збройних формувань. З іншого боку, ставки будуть підняті вище, тому всі будуть трактувати ті чи інші дії в національному ключі, причому як в Росії, так і в Україні", - сказав експерт.

"Тому я схиляюся до того, що якщо в цьому році щось і буде підписано під натиском обставин, то максимум угода про тимчасове припинення вогню. Я не вірю в врегулювання в цьому році – для нього не склалися умови", - зазначив він.

Куса уточнив, що Київ та Москва не погодяться на менше, ніж те, що у них було, тому війна не закінчиться в 2023 році.

"Україна ніколи не погодиться врегулювати військовий конфлікт з Росією без повернення щонайменше територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, як максимум - всіх. Росія не погодиться на врегулювання, якщо їй потрібно буде віддати території, які вони вважають своїми, тобто ті, на яких зав'язана легітимність влади Путіна", - зазначив він.

Єдине, де можуть зійтися позиції, наприклад, у разі важкої військової, економічної ситуації, так це в розумінні того, що потрібно взяти паузу.

"Тимчасове перемир'я, адже конфлікт не вирішено, і це залишає приводи для ворожнечі між країнами та використання цієї паузи в своїх інтересах. Серйозного приводу для розмови немає, тому що обидві сторони не готові до поступок", - резюмував експерт.

Війна в Україні

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України та Росії була неминуча. За його словами, вона не почалася одразу після проголошення незалежності України в 1991 році лише через слабкість Росії.

Соціологи дослідницької групи Russian Field провели опитування серед росіян щодо того, як вони ставляться до повномасштабної війни Росії проти України. Результати опитування показали, що понад третина громадян РФ (37%) вважає, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% з тих, на кого "не вплинула війна", не скасували б повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, навіть якби мали таку можливість.

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів. Як пише видання Politico, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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