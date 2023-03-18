Війна в Україні не закінчиться у 2023 році, можливе тимчасове припинення вогню - Куса

Нові переговори України та Росії будуть класичними переговорами двох ворогуючих сторін. Жодної реанімації Мінських угод не буде.

Ілля Куса дав прогноз щодо завершення війни в Україні / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Війна в Україні навряд чи закінчиться в 2023 році поверненням під контроль Києва всіх територій в рамках кордонів 1991 року. Можливе тимчасове припинення вогню, але повторення Мінських угод не буде. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

За його словами, позиції Росії та України занадто поляризовані, тому жодної реанімації Мінських угод не буде.

"Адже якщо в 2014 році Росія приховувала свою участь у війні, а Мінські угоди народилися з твердження про те, що РФ не є стороною конфлікту, то зараз такого немає, і Україна з Росією безпосередньо воюють між собою. Тому немає сенсу придумувати якісь політичні надбудови, щоб щось приховувати", - пояснив Куса.

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Таким чином, нові переговори України та Росії будуть класичними переговорами двох ворогуючих сторін.

"І це, з одного боку, звільняє, тому що можна вести переговори один з одним на серйозному рівні, тобто безпосередньо і без посередників у вигляді квазідержавних угруповань і збройних формувань. З іншого боку, ставки будуть підняті вище, тому всі будуть трактувати ті чи інші дії в національному ключі, причому як в Росії, так і в Україні", - сказав експерт.

"Тому я схиляюся до того, що якщо в цьому році щось і буде підписано під натиском обставин, то максимум угода про тимчасове припинення вогню. Я не вірю в врегулювання в цьому році – для нього не склалися умови", - зазначив він.

Куса уточнив, що Київ та Москва не погодяться на менше, ніж те, що у них було, тому війна не закінчиться в 2023 році.

"Україна ніколи не погодиться врегулювати військовий конфлікт з Росією без повернення щонайменше територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, як максимум - всіх. Росія не погодиться на врегулювання, якщо їй потрібно буде віддати території, які вони вважають своїми, тобто ті, на яких зав'язана легітимність влади Путіна", - зазначив він.

Єдине, де можуть зійтися позиції, наприклад, у разі важкої військової, економічної ситуації, так це в розумінні того, що потрібно взяти паузу.

"Тимчасове перемир'я, адже конфлікт не вирішено, і це залишає приводи для ворожнечі між країнами та використання цієї паузи в своїх інтересах. Серйозного приводу для розмови немає, тому що обидві сторони не готові до поступок", - резюмував експерт.

Війна в Україні

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