"Війна закінчиться восени, далі зайдуть миротворці НАТО": журналіст назвав головне завдання України

Після виходу українських військових на кордони 1991 року, в Україну одразу зайдуть миротворці НАТО і запуститься процес вступу держави до Альянсу.

Журналіст назвав головне завдання України після виходу на кордони 1991 року/ 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, Facebook Сотник

Війна в Україні може завершитися до середини осені 2023 року. Але в України буде дуже важливе завдання – після виходу українських військових на кордони 1991 року "зафіксувати" це належним чином.

Про це сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді. Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає у тому, що США надаватимуть допомогу і робитимуть все можливе для цього.

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"Я вважаю, що війна в Україні закінчиться в календарному 2023 році. Цьому є кілька причин, в тому числі політичних. Справа в тому, що в США починається новий електоральний цикл, і адміністрація Байдена дуже зацікавлена нарешті поставити крапку в історії з Путіним і в історії з цією війною в Україні. Зараз для ЗСУ та України головне, як штангіст фіксує взяття ваги, зафіксувати вихід на кордони 1991 року", – зазначає Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Після того, як українські військові вийдуть на кордони 1991 року, в Україну одразу зайдуть миротворці. Будуть організовані бази НАТО і запуститься процес вступу України до Альянсу, вважає журналіст.

"Тому мені здається, що в 2023 році буде зроблено все можливе для того, щоб до осені, до кінця вересня 2023 року, все було закінчено. Це моя думка на сьогоднішній день: до кінця вересня-початку жовтня ця війна може завершитися", – спрогнозував Сотник.

Війна в Україні

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка Росія може воювати ще максимум два роки – до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Проте РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський висловив думку, що західні держави не допустять поразки України у війні з РФ, адже в такому разі це буде їхньою поразкою. Зараз західні партнери уже не відступатимуться і продовжать надавати українцям допомогу для захисту від агресора.

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