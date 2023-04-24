"Якщо Крим буде першим забрано - це не фінал": Буданов пояснив, що буде вважатися завершенням війни

Неможливо завершити війну з Росією без розв‘язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

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Кирило Буданов розповів, що вважатиметься закінченням війни в Україні / Фото УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна лише одним шляхом - це повернення кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

Глава ГУР зазначив, що неможливо завершити війну з країною-агресором Росією без розв‘язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

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"Якщо Крим буде останнім забрано - це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні - то це не фінал", - сказав глава української розвідки.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдетьсяу "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний також вважає, що війна в Україні закінчиться лише після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізано. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний.

Дивіться інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

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