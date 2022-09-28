"До літа": експерт спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні може закінчитися не раніше літа 2023 року - Віктор Небоженко / pixabay

Війна в Україні може тривати до літа наступного року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Мені здається, що війна закінчиться не перемогою України, а урочистими похоронами Путіна. Тому що маючи в його роки чотири серйозні хвороби, дороги назад у нього немає", - пояснив Небоженко.

І додав, що навіть закінчення війни до літа - це дуже погано для України, тому що кожен місяць війни обертається колосальними стражданнями - як для жителів України, так і для української економіки.

При цьому експерт уточнив, що незалежно від того, яким чином Путіна усунуть від влади, після цього в РФ сформується своєрідне "політбюро".

"Путін при владі 20 років і вже не тягне її. І в даному випадку вже не настільки важливо, знімуть його з посади або він сам помре, на його місці з'явиться Політбюро, як це було завжди прийнято в Російській імперії. Тому що після сильного лідера завжди настає групове управління. І вже ці люди підуть на будь - які компроміси і можуть укласти будь-які договори з цивілізованим світом", - говорить Небоженко.

На думку Небоженка, зміна влади призводить до нових сценаріїв розвитку подій. Однак нової війни з Росією Україна в майбутньому має всі шанси уникнути.

"Ті, хто хочуть прийти до влади в РФ замість Путіна вже повинні прийняти для себе рішення про те, що нової війни не буде. І якщо відбудуться які-небудь зміни в Кремлі, війна дуже швидко зійде нанівець, а російська армія дуже швидко вийде з усієї території України, включаючи Донбас і Крим", переконаний Небоженко.

Як писав Главред, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Time заявив, що перемога Україні в війні проти РФ не завершить бойові дії між державами.

Також прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова повернутися до дипломатичного завершення війни в Україні, однак на нових умовах.

Коли закінчиться війна в Україні - новини: