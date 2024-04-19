Діяти будуть дуже швидко: коли Пентагон передасть Україні військову допомогу

Пентагон почне передавати необхідну Україні військову допомогу після того, як Палата представників та Сенат проголосують за відповідний законопроект.

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США передадуть Україні допомогу у найкоротші терміни / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Вікіпедія

У США зрушило з мертвої точки питання про виділення військової допомоги Україні. Пентагон обіцяє оперативно відправити допомогу. Про це заявив речник Міноборони США генерал-майор Пет Райдер, повідомляє журналіст Остап Яриш.

Він додав, що допомогу відправлять Україні одразу після того, як Сенат проголосує про законопроект.

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії ... Так само як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів", - сказав Райдер. відео дня

Допомога Україні від США - останні новини

Раніше повідомлялося, що в США опублікували законопроєкт про допомогу. Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після цього з'явилася реакція Байдена на публікацію проєкту допомоги Україні на $61 млрд. Американський президент Джо Байден підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зробив рішучу заяву. Він зазначив, що допомога Україні критично важлива. На світовій арені настав критичний час, агресор Росія здатна атакувати союзників по НАТО, сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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