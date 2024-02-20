"Вийшло краще, ніж ми задумували": українці масово створюють дрони своїми руками

В Україні запустили програму "Народний дрон", завдяки якій кожен українець може самостійно створити безпілотник.

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Українці масово створюють дрони своїми руками / колаж: Главред, фото: АрміяInform

Про запуск проекту "Народний FPV " стало відомо не так давно, проте програма вже набирає обертів і радує результатами. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, Керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

Згідно зі словами Берлінської, проміжні результати проекту виявилися навіть кращими, ніж спочатку очікувалося. Вся справа в тому, що спільна з Мінцифрою пропозиція викликала відгук і дискусії в суспільстві, а головне - розвіяла ілюзію про те, що створювати дрони можуть тільки особливі люди.

Директор Центру підтримки аеророзвідки також розповіла, що більшість виробництв безпілотників в Україні відкрилися відносно недавно, а сам FPV, по суті, конструктор, який може навчитися збирати навіть школяр на працях.

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"Збірка FPV - це як конструктор, який збирають старшокласники по всьому світу. Це рейсингові дрони, які, звичайно, ще треба тестувати. І це роблять - дрони відразу передають військовим навчальним екіпажам, де за протоколом тестування дрони роблять обліт і тільки після цього їх відправляють на фронт", - пояснила Берлінська.

До того ж, стало відомо, що на курс створення дронів в Україні за кілька місяців зареєструвалися вже понад 12 тисяч осіб, люди створили понад 1,5 тисяч дронів, а бізнеси приступили до перепрофілювання.

"Дуже круто, що багато бізнесів почали перепрофілюватися - до мене звертаються десятки бізнесів, від директорів до співробітників, які пройшли курс. Це і меблеві, і швейні, і айтішники, і навіть шиномонтажі. Є й ті, у кого є приміщення і кошти, і які, завдяки курсу, дізналися, що можна робити FPV-дрони. Навіть чисто математично, якщо з 12 тисяч людей умовно тільки піввідсотка почнуть ставитися до цього, як до бізнесу, то це близько 60 бізнесів, які вже або діють, або будуть створюватися. Навіть якщо кожен з них буде виробляти по тисячі дронів на місяць, то це 60 тисяч дронів. А це вже чимало, не кажучи про те, що це популяризація, яка вкладається в загальну концепцію, за якою ми рухаємося в нашому проекті Victory Drones", - додала керівник волонтерського проекту Victory Drones.

Крім іншого, Берлінська вважає, що навчання технологіям, які можна використовувати на війні, необхідно впроваджувати починаючи зі школи. Вся справа в тому, що завдяки знанням технологій, нація може зберегти більше живих людей.

"Адже зараз ми максимально зачищаємо квадрат роботизованими системами, і тільки після цього йдуть люди. Тому що можна 1 км фронту зачистити від російських окупантів і втратити бригаду, 2-3 тисячі осіб, а можна зробити те ж саме, але втратити лише кілька загиблих і поранених (тому що на війні, на жаль, не буває без втрат)", - резюмувала експерт.

Дрони в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні винайшли патрони для бійців Сил оборони, які допоможуть збивати ворожі дрони. Нова зброя нагадує пістолет, а куля зможе залишити не один, а цілих десять отворів. Про це повідомив техноблогер і військовий аналітик Сергій Бескрестнов.

Також, віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські виробники вже досягли рівності з країною-агресором Росією за кількістю далеких дронів-камікадзе. Про це чиновник розповів в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.

До того ж, порівняно з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ситуація з українськими дронами сильно змінилася в кращу сторону, але, ворог, на жаль, теж не стоїть на місці.Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, Керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

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