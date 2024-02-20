Росіяни розстріляли групу воїнів ЗСУ під Роботиним: у генпрокурора відкрили справу

Це не перший публічний випадок розстрілу росіянами наших військових протягом останнього тижня.

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Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські окупанти розстріляли групу з трьох українських військових поблизу Роботиного. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

Як повідомляє DeepState, вбивство воїнів ЗСУ сталося 18 лютого, коли противник наступав на Роботине. За підтвердженням аналітиків, окупантам вдалося обійти населений пункт з півдня і захопити великий опорний пункт.

Трьох бійців БрОП "Спартан" окупанти взяли в полон, а після того розстріляли. Кадри з розстріляними тілами захисників уже потрапили в мережу.

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Правоохоронці відкрили провадження за фактом розстрілу військових у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошують в Офісі генпрокурора.

ЗС РФ розстрілюють військовополонених ЗСУ

Найбільший резонанс у мережі викликала історія з оточенням групи поранених українських бійців у районі "Зеніту". Напередодні окупанти здогадалися обійти район підземними тунелями і обʼєднатися зі своїми підрозділами задля взяття ЗСУ у "мішок".

Не маючи можливості пересуватися, ЗСУ "застрягли" на позиціях. В результаті, за підтвердженням OSINT-спільноти DeepState, ворог розстріляв усіх військових.

Також Главред писав, як у зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.

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