Зовсім інша тактика: росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки - ЗСУ

В ЗСУ зазначили, що росіяни після захоплення Авдіївки значно змінили тактику наступальних операцій на цьому напрямку бойових дій.

https://glavred.net/ukraine/sovsem-drugaya-taktika-rossiyane-prodolzhayut-nastuplenie-v-rayone-avdeevki-vsu-10543427.html Посилання скопійоване

Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Російські окупанти продовжують використовувати малі штурмові групи для наступальних дій біля Авдіївки. За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, військові відбили майже десять атак біля різних населених пунктів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На Авдіївському напрямку ворог знову робить спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники та захисниці відбили 9 атак у Ласточкине, Північного, Першотравневого та Невельського", — сказав Тарнавський.

Бригадний генерал підкреслив, що противник на Запорізькому напрямку та в Донецькій області відновив використання отруйних речовин. Протягом однієї доби було зафіксовано чотири випадки скидання гранат із хімічною речовиною, яка має сльозогінно-задушливу дію.

відео дня

Водночас, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону зазначив, що наступальні дії росіян в районі Авдіївки можна сприймати як розвідку боєм, а не повноцінний штурм великими силами.

"Певні спроби з їхнього боку спостерігаються, але це інша тактика, аніж була задіяна в Авдіївці. Це тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак це інші умови, це поле, і тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості. Минулої доби було відбито 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського. Поки що це можна сприймати як "розвідку боєм", а не як розвиток того наступу, який противник вів в межах населеного пункту", – розповів Дмитро Лиховій.

Російські військові зменшили частоту авіаударів по всій зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Такі дії ворога можуть бути пов'язані зі знищенням ворожої авіації за останні кілька днів.

"За минулу добу противник скоротив активність авіації, та за всю добу завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія", - йдеться в заяві.

Він зауважив, що ці цифри є значно нижчими у порівнянні з показниками минулого тижня, коли щоденно російські окупаційні війська завдавали 73 удари по позиціях Сил оборони України. Лиховій підкреслив необхідність уважно стежити за подальшим розвитком цієї тенденції.

"Але "совпадєніє? нє думаю". Через успішну роботу нашої ППО на східному напрямку, коли одна за одною були уражені російські "сушки", зокрема й ті, які застосовують керовані авіабомби", - додав речник.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися атакувати позиції 224-ї окремої штурмової бригади, використовуючи 6 бойових машин піхоти і 1 танк. Інформацію про це оприлюднили аналітики центру DeepState. Поблизу населеного пункту Ласточкине, що знаходиться за містом Авдіївка, українським Збройним силам вдалося знищити ворожу техніку, відбити атаку та ліквідувати окупантів.

Глава військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер вважає, що втрата Авдіївки в Донецькій області не повинна перебільшуватися. З його точки зору, з військової перспективи, росіяни не взяли місто, а лише кілька сотень метрів території.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін відреагував на ситуацію щодо виведення підрозділів Збройних сил України з Авдіївки Донецької області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.