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Волонтерка розповіла, чи змінилася в Україні на краще ситуація з дронами

Дмитро Відоменко
19 лютого 2024, 13:36
Ситуація з українськими дронами сильно змінилася в кращий бік, але, ворог, на жаль, теж не стоїть на місці, каже Марія Берлінська.
Берлінська, дрони
Ворог все одно рухається занадто швидко в плані дронів - Марія Берлінська / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/ministry_of_defense_ua

Порівняно з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ситуація з українськими дронамі сильно змінилася на краще, але, ворог, на жаль, теж не стоїть на місці. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директорка Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

"Втрати дійсно могли б бути незрівнянно меншими. Якби я бачила таку ситуацію станом там на 2018 рік, я була б найщасливішою людиною в країні. Та й навіть станом на літо 2022-го, це вже було б перфектно. Станом на лютий 2024 року цього критично недостатньо, хоча ми маємо нечуваний прогрес - за всю історію незалежності України такого не було, як і за всі роки, що я займаюся цією галуззю, з 2014 року. Але питання в іншому - на жаль, ворог теж дуже швидко розвивається і не стоїть на місці. Тож прогрес справді присутній, зокрема завдяки ініціативним волонтерам, військовим та деяким (на жаль, не всім) представникам влади. Але навіть у владі є кілька людей, які за це серйозно вболівають на стратегічному рівні. Однак цього недостатньо, тому що Росія рухається занадто швидко. У нас занадто серйозний ворог - зараз він запустив ВПК, який працює в три зміни, і тисячі підприємств, від маленьких гаражних до величезних заводів, працюють на розвиток технологій. Станом на сьогодні ми не відповідаємо тому масштабу виклику, який стоїть перед нами", - сказала вона.

Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар.19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР) - українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", яка займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

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Засновниця та керівниця Victory Drones - найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна здатна виробити понад один мільйон дронів на потреби Сил оборони.

"Ця цифра досить реалістична. Можливо, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона. Також має значення, яка технологія зв'язку буде активно розвиватися за 3-4 місяці, але загалом здібностей уже діючих компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість", - вважає чиновник.

Пізніше Федоров заявив про те, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії.

До того в статті американського журналу Foreign Policy йшлося про те, що Україна здатна перемогти Росію, Як вважають експерти, ключем до перемоги стануть точні повітряні удари українських військ і дронів по російських окупантах.

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беспилотники дрони
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